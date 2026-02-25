La polémica cábala del Fantasma Figueroa que no dudó en usar en el triunfo de Comunicaciones ante Municipal

En una noche cargada de tensión y rivalidad, Comunicaciones FC se impuso 1-0 a CSD Municipal en la edición 336 del Clásico Nacional del fútbol guatemalteco. Un triunfo que vale más que tres puntos: significa un respiro en la tabla acumulada y un impulso anímico para un equipo que pelea por alejarse de la zona del descenso en el Clausura 2026.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 32, cuando tras un tiro de esquina la pelota quedó suelta en el área y Wilson Pineda apareció con determinación para definir el 1-0 definitivo. Fue una jugada de balón detenido que marcó la diferencia en un partido cerrado, de esos que se resuelven en detalles y concentración.

Con esta victoria, los cremas escalan a la segunda posición del Clausura 2026, mientras que en la tabla acumulada logran distanciarse momentáneamente a cuatro puntos del descenso. Más allá del golpe al archirrival, el resultado fortalece las aspiraciones del equipo blanco de dejar atrás cualquier fantasma relacionado con la pérdida de categoría.

La cábala del Fantasma Figueroa

La nota negativa volvió a tener como protagonista al técnico Marco Antonio Figueroa, conocido como “El Fantasma”, quien una vez más se marchó sin brindar declaraciones a la prensa. Una actitud que ya se ha repetido en jornadas anteriores, tanto en condición de local como de visitante.

El silencio del estratega chileno comienza a convertirse en costumbre. Algunos lo interpretan como una posible cábala, aunque quienes conocen su trayectoria saben que la polémica suele acompañarlo. No es la primera vez que protagoniza episodios tensos con la prensa, como ocurrió tras el duelo ante Xelajú MC en Quetzaltenango.

Fiel a su estilo frontal y controvertido, Figueroa volvió a optar por el mutismo en un momento clave, justo después de vencer a su máximo rival. Mientras Comunicaciones celebra un triunfo vital en sus aspiraciones deportivas, la figura de su entrenador vuelve a generar debate, demostrando que en los clásicos no solo se juega dentro del campo, sino también fuera de él.

