Lo festeja El Salvador: Mario González recibe la notificación que lo deja en un lugar que sorprende a Costa Rica

El fichaje de Mario González fue uno de los grandes aciertos de la Asociación Deportiva San Carlos. El equipo norteño lo sacó de Alianza con un objetivo principal: que sea el portero que salve al club de un descenso a la segunda categoría.

No sólo lo está logrando, sino que el equipo comandado por Paté Centeno es uno de los grandes animadores del Clausura 2026. Después de un mal desempeño en el primer semestre de la temporada, ahora están bien ubicados entre los puestos de clasificación.

Gracias a su rendimiento dentro del terreno de juego, Mario González fue reconocido por la Unafut, la Unión de Clubes que organiza el campeonato costarricense.

El reconocimiento de Costa Rica a Mario González

A través de sus redes sociales, la Unafut hizo mención a las vallas invictas que lleva el salvadoreño desde su llegada. “El fichaje sancarleño dando frutos. Mario González, el portero salvadoreño, uno de los responsables de que San Carlos esté en puestos de clasificación“, mencionó.

En lo que va del campeonato nacional, Mario González estuvo presente en siete partidos con el equipo sancarleño. En estos mantuvo la valla en cero en cuatro oportunidades. En total, recibió seis goles: tres de Guadalupe, dos de Saprissa y uno de Alajuelense.

Gracias a sus destacadas actuaciones, San Carlos se ubica en la cuarta posición con 15 puntos producto de cinco victorias y tres derrotas. Este domingo, los Toros del Norte tienen la gran oportunidad de colocarse a sólo un punto del líder Herediano. Para eso, deberán vencer a Cartaginés.

Datos claves

El portero Mario González mantiene cuatro vallas invictas en siete partidos con San Carlos.

mantiene en siete partidos con San Carlos. La Unafut reconoció oficialmente el rendimiento del guardameta salvadoreño en el Clausura 2026 .

reconoció oficialmente el rendimiento del guardameta salvadoreño en el . San Carlos suma 15 puntos y ocupa la cuarta posición del campeonato tras ocho jornadas.