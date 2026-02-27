El Fantasma Figueroa le ha dado aire a Comunicaciones desde su llegada. El equipo crema logró sacar resultados positivos y hasta ahora se mantiene fuera de la zona de descenso en la tabla acumulada, lugar en el que el Albo se encontraba antes de iniciar el Clausura 2026.

En lo que va del campeonato nacional, los Cremas sumaron cinco victorias, un empate y tres derrotas. En ninguno de estos compromisos estuvo presente José Contreras, el gran ídolo que tiene Comunicaciones en su plantel.

El Moyo debió ausentarse durante las nueve jornadas por complicaciones en su tendón de aquiles. Por eso, no pudo ser utilizado por el Fantasma Figueroa en este campeonato nacional. Ahora, el capitán, según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, ya está recuperado de dicha lesión.

ver también Comunicaciones y El Fantasma Figueroa reciben noticia que les da tranquilidad en su lucha por alejarse de la zona del descenso

¿Fantasma Figueroa pondrá al Moyo Contreras en su regreso?

Con Contreras a disposición, el entrenador chileno tendrá que tomar una decisión que no se le había presentado anteriormente: deberá elegir si finalmente convocarlo y tenerlo en cuenta o mantener la postura que había dicho en su primera conferencia.

En su llegada a la institución, el Fantasma Figueroa le restó importancia a la trayectoria del Moyo Contreras. El técnico enfatizó en que no es algo a tener en cuenta: “Puede tener mil años en el club pero yo no me caso con nadie, solamente con la institución”.

Este sábado, Comunicaciones se enfrentará a Guastatoya en lo que será la jornada 10 del Clausura. Será un duelo fundamental pensando en la tabla acumulada, ya que los Pecho Amarillo están a sólo dos puntos del equipo blanco.

Publicidad

Publicidad

Datos claves