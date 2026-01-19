Mientras Rayados de Monterrey busca ficharlo, Keylor Navas y Pumas responden de manera contundente

Una inesperada noticia sacudió este lunes a Costa Rica y no tardó en hacer lo propio en el fútbol mexicano: según dio a conocer el periodista Yashín Quesada, Keylor Navas despertó el interés de Monterrey, que con tal de llevárselo estaría dispuesto a pagarle a Pumas su cláusula de rescisión.

A punta de soberbias atajadas, el portero costarricense le permitió a los Universitarios ganarle a Tigres en “El Volcán” por primera vez en doce años y rescatar un empate 1-1 contra León, sumando así cinco puntos que los tienen en la sexta posición del Torneo Clausura 2026.

ver también Se llevan a Keylor Navas: la noticia que hace saltar las alarmas de Pumas en pleno mercado de fichajes

ver también Keylor Navas lo consoló tras sus errores en la Eliminatorias de Concacaf y ahora ficha por impensado equipo de Centroamérica

De acuerdo a Quesada, Rayados ya sondeó a Navas. Pero vería más factible ficharlo en el próximo mercado: como tiene contrato hasta junio, el tico puede empezar a negociar con otros clubes desde ahora. Aunque la respuesta casi coordinada de la leyenda tica y su club llamó la atención.

La reacción de Pumas y Keylor Navas al interés de Monterrey

En medio de los rumores, Pumas se pronunció de forma categórica al publicar una fotografía de Keylor Navas realizando el icónico “Goya” —con la leyenda: “Capitán” y un hashtag que apela a la unión—, la cual en cuestión de pocos minutos fue reposteada por el ex Real Madrid en su cuenta oficial de Instagram.

La idea de la directiva Auriazul sería acercarle una oferta de renovación a Navas para después del Mundial 2026. Empero, no puede dormirse en los laureles: la posible salida de Santiago Mele en Monterrey por falta de minutos podría abrirle campo a otro portero y quién mejor que el tres veces mundialista para ocuparlo, a pesar del buen nivel de Luis Cárdenas.

Además, no se puede descartar que vayan a aparecer otros clubes interesados en el futbolista de 39 años. Especialmente si se termina convirtiendo en agente libre. Sin ir más lejos, en diciembre se mencionó que América de Cali estaba en “negociaciones avanzadas” para hacerse con sus servicios, pero todo quedó en el aire.

Publicidad