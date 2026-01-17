Es tendencia:
Keylor Navas lo consoló tras sus errores en la Eliminatorias de Concacaf y ahora ficha por impensado equipo de Centroamérica

Keylor Navas ha visto como el portero que consoló en las Eliminatorias encontró equipo en Centroamérica.

Keylor Navas lo consoló en plenas Elimonatorias de Concacaf.
Keylor Navas lo consoló en plenas Elimonatorias de Concacaf.

Una de las imágenes que más se hizo viral durante las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 fue una de Keylor Navas.

El arquero tico consoló a Miguel Rodríguez luego de sus errores con la selección de Nicaragua ante Costa Rica, los arqueros fueron captados por las cámaras de TV.

Navas Gamboa demostró por qué es uno de los mejores arqueros del área y su gesto solo sacó buenos comentarios. A pesar de esto Rodríguez fue marginado por el Fantasma Figueroa en Nicaragua.

La carrera del arquero se vino abajo y ahora ha sido firmado por impensado equipo de Centroamérica, así lo confirma el periodista Gustavo Roca.

El nuevo equipo de Miguel Rodríguez en Centroamérica

“Portero que regaló goles a Costa Rica ¡FICHADO EN HONDURAS!

Miguel Rodríguez dejó el futbol de Finlandia y se convirtió en nuevo portero del Independiente dejó Siguatepeque de la Liga de Ascenso. El nicaragüense es recordado por haber regalado dos partidos con actuaciones horrendas: contra Haití y Costa Rica en la eliminatoria de United 2026″.

Rodríguez ahora buscará el ascenso con el Independiente, equipo que hace unos campeonatos ganó uno de los torneos de la Segunda División catracho. Una buena oportunidad para Miguel que quiere recuperar su confianza.

