Ya es oficial: Santos Laguna confirma la noticia que cambia todo para el regreso de Choco Lozano

Santos Laguna vive una de los peores momentos de su historia, el equipo se encuentra en las últimas posiciones de la Liga MX y desde hace varios torneos no levanta cabeza.

Coincide esta mala racha con la llegada del Choco Lozano, que tampoco ha sido lo que esperaba desde su fichaje.

ver también Sale a la luz el entrenador que Francis Hernández contactó para la Selección de Honduras: No es Pedro Troglio

Tras el pésimo arranque del Clausura 2026 onde perdió cuatro de sus primeros cinco partidos bajo el mando del español, Francisco Rodríguez Vílchez, Santos decidió echar al entrenador.

Esto ha cambiado el rumbo del regreso de Choco Lozano, ya que el hondureño se recupera de una lesión de rodilla y tiene nuevo entrenador. Con el pasado no estuvo en cancha.

Choco Lozano tiene nuevo entrenador en la Liga MX

Alejandro Irarragorri, presidente de Santos, presentó este miércoles a Omar Tapia Jaramillo quién asumirá este reto de regresarle la estabilidad al equipo.

Tapia viene de las fuerzas básicas del Santos, donde ha ejercido el puesto desde 2006 y ahora tiene su gran oportunidad.

Publicidad

Publicidad

Choco Lozano tiene 5 meses sin pisar el verde césped por una rotura de ligamentos cruzados que sufrió durante un entrenamiento.

ver también Kervin Arriaga metido en grave polémica en España que deja en vilo al Levante y lo obliga a tomar esta decisión

Lo que se informa desde México es que puede volver a finales del mes de abril y así poder jugar sus primeros minutos de 2026.

Publicidad

Recordemos que Lozano está en su último año de contrato y todo indica que no va a renovar para buscar una nueva oportunidad fuera del país norteamericano.

Publicidad

Tweet placeholder