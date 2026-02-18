Es tendencia:
Ya es oficial: Santos Laguna confirma la noticia que cambia todo para el regreso de Choco Lozano

Choco Lozano ha visto como Santos Laguna ha tomado una decisión en plena crisis que vive en la Liga MX. El Clausura 2026 también está siendo una pesadilla.

Por José Rodas

Choco Lozano ya sabe la noticia que se ha confirmado en el Santos Laguna.
Santos Laguna vive una de los peores momentos de su historia, el equipo se encuentra en las últimas posiciones de la Liga MX y desde hace varios torneos no levanta cabeza.

Coincide esta mala racha con la llegada del Choco Lozano, que tampoco ha sido lo que esperaba desde su fichaje.

Tras el pésimo arranque del Clausura 2026 onde perdió cuatro de sus primeros cinco partidos bajo el mando del español, Francisco Rodríguez Vílchez, Santos decidió echar al entrenador.

Esto ha cambiado el rumbo del regreso de Choco Lozano, ya que el hondureño se recupera de una lesión de rodilla y tiene nuevo entrenador. Con el pasado no estuvo en cancha.

Choco Lozano tiene nuevo entrenador en la Liga MX

Alejandro Irarragorri, presidente de Santos, presentó este miércoles a Omar Tapia Jaramillo quién asumirá este reto de regresarle la estabilidad al equipo.

Tapia viene de las fuerzas básicas del Santos, donde ha ejercido el puesto desde 2006 y ahora tiene su gran oportunidad.

Choco Lozano tiene 5 meses sin pisar el verde césped por una rotura de ligamentos cruzados que sufrió durante un entrenamiento.

Lo que se informa desde México es que puede volver a finales del mes de abril y así poder jugar sus primeros minutos de 2026.

Recordemos que Lozano está en su último año de contrato y todo indica que no va a renovar para buscar una nueva oportunidad fuera del país norteamericano.

