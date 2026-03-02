Da el salto a Estados Unidos: nació en Costa Rica, lo quiso nacionalizar Nicaragua y ahora tiene nuevo equipo

Tras haber estado en la órbita de la Selección de Nicaragua, un futbolista de Costa Rica ahora da un nuevo paso en su carrera al concretar su llegada a Estados Unidos.

Su historia, marcada por decisiones clave y giros inesperados, suma un nuevo capítulo con este fichaje que lo proyecta en el fútbol internacional.

Una nueva aventura desde Estados Unidos

En 2025 el Fantasma Figueora intentó nacionalizar para la Selección de Nicaragua a Kadeem Cole, volante en ese momento del Tren del Norte para disputar las Eliminatorias pero al final no terminó concretándose.

Hoy, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que Kaedem Cole fue presentado oficialmente en el Birmingham Legion FC de la USL, firmando un contrato por un año.

La información fue compartida a través de su cuenta oficial, donde detalló que el vínculo es por una temporada, confirmando así el nuevo paso del futbolista costarricense.

Con este movimiento, Kaedem Cole inicia una nueva etapa en su carrera profesional al dar el salto al fútbol de Estados Unidos, firmando por un año con el Birmingham Legion FC tras haber pasado por Puntarenas, Municipal Grecia, San Carlos, Limón y Real Estelí.