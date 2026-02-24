Mientras busca redimirse en la MLS con Inter Miami y se prepara para disputar por segunda ocasión la Concachampions, Lionel Messi brindó una entrevista para el podcast “Miro de Atrás”, de su excompañero en la selección argentina y actual portero de Tigres, Nahuel Guzmán, en la que habló como pocas veces sobre su vínculo con México.

Uno de los tantos temas que abordó con respecto al país norteamericano tiene que ver con su certamen doméstico, la Liga MX, en el cual destacan jornada tras jornada defendiendo el escudo de Pumas UNAM dos de los referentes del fútbol centroamericano: la leyenda tica Keylor Navas y el volante panameño Adalberto Carrasquilla.

Ambos vienen de ser figuras con los universitarios en el vital triunfo 2-0 sobre Monterrey, que se llevó todas las miradas este domingo. El día anterior, Messi e Inter Miami arrancaron la temporada siendo arrollados 4-0 por LAFC, con el aporte goleador del salvadoreño Nathan Ordaz.

Keylor y Carrasquilla, en el radar de Lionel Messi

Este martes, Lionel Messi contó en diálogo con el “Patón” Guzmán que mira los partidos de la Liga MX, donde actualmente militan siete centroamericanos: dos costarricenses, un hondureño y cuatro canaleros. “Sí, cuando vine acá (miro) mucho más porque estás más cerca”.

“Cuando estás en Europa por los horarios se hace más difícil, pero estando acá consumís mucho el fútbol mexicano, como en México se debe consumir también la MLS. Incluso jugamos competencias juntos”, cerró el astro argentino, que —si los planetas se alinean— podría cruzarse con Cartaginés o Alajuelense en el torneo de la Concacaf.

Además, se rindió ante los reductos del país azteca, entre los que destaca precisamente el de Pumas como uno de los más grandes al tener capacidad para 66 mil aficionados. “Tienen estadios con altura, estadios que tienen 60 o 70 mil personas donde te los llenan; quieras o no, eso también juega. Por eso las últimas Concachampions las ganan los mexicanos”, aseguró el “10”.

¿Cuándo vuelven a jugar Navas y Carrasquilla con Pumas UNAM?

El próximo rival de Pumas será Tijuana y lo enfrentará este viernes 27 de febrero, desde las 9:06 p.m. de Centroamérica (10:06 de Panamá), en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura 2026.

