Keylor Navas fuera de La Sele: Costa Rica define su postura con el Bocha Batista y el arquero de Pumas responde con todo

Consumado el fracaso de la Selección de Costa Rica en el camino al Mundial de Norteamérica 2026, proceso que terminó con la salida del mexicano Miguel Herrera del banquillo nacional, el ambiente en el fútbol tico exige cambios profundos. Los aficionados esperan que la llegada del argentino Fernando “Bocha” Batista marque un quiebre respecto a lo hecho en los últimos años.

Muchos también consideran que, para reconstruir el proyecto con la mira puesta en el Mundial de 2030, Costa Rica debe profundizar el proceso de recambio generacional que comenzó bajo la conducción de Gustavo Alfaro. A pesar de ese cambio, todavía se mantienen nombres de experiencia dentro del grupo, como Francisco Calvo… y el histórico Keylor Navas.

Este sábado, el arquero de Pumas UNAM estuvo en suelo costarricense para presentar su equipo de motocross, “KN1”. Aprovechando la actividad, varios medios de comunicación lo abordaron con preguntas sobre su futuro en el arco de La Sele ahora que inicia la etapa de Batista.

Costa Rica marca su postura

Tigo Sports compartió en sus redes sociales un video donde se le pregunta: “¿A vos te gustaría volver a La Sele con Batista?”. Sin embargo, el medio decidió no publicar la respuesta de inmediato y anunció que la revelará este domingo. Mientras tanto, en los comentarios del posteo el pueblo tico dejó clara su postura.

“Ya Keylor dio lo que tenía que dar, venga una nueva generación”, “Creo que ya está bueno, gracias y adiós”, “Ya dio mucho por la Selección”, “Es hora de darle espacio a otros”, o “Patrick Sequeira está más que listo”, fueron algunos de los más de 70 comentarios que inundaron la publicación en Facebook, la gran mayoría con un mensaje similar.

¿Qué respondió Keylor Navas?

Aunque en el video de Tigo Sports no mostraron la respuesta completa del ex Real Madrid, ESPN le planteó una pregunta similar y el arquero dejó en claro cómo se siente respecto a su futuro en La Sele y a lo que piensan los aficionados.

“Hay opiniones de todo tipo, pero haré lo que me haga feliz. Siempre trato de actuar con el cien por ciento de convencimiento de que lo que hago es lo correcto. Ya veremos”, respondió Keylor, dejando abierta la incógnita sobre su futuro con la camiseta de Costa Rica.