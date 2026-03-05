Horacio Esquivel tenía todo listo para ir a Guatemala, pero un motivo inesperado cambió todo

Deportivo Marquense atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura 2026, y la directiva decidió tomar medidas drásticas en busca de revertir la situación. El club de San Marcos anunció la destitución del entrenador Leonel Noriega, luego de una serie de resultados negativos que dejaron al equipo comprometido en la zona de descenso del fútbol guatemalteco.

La decisión se tomó tras analizar el rendimiento del equipo durante las primeras jornadas del campeonato. Los “leones” no lograron consolidar una racha positiva y terminaron ubicados en el último lugar de la tabla acumulada, un escenario que encendió las alarmas dentro de la institución, obligando a la dirigencia a buscar un cambio inmediato en el banquillo.

En medio de la búsqueda de un nuevo estratega, el nombre que tomó fuerza fue el del técnico costarricense Horacio Esquivel, quien incluso llegó a tener un preacuerdo con la dirigencia marquense. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para su llegada al club, las negociaciones se rompieron de manera inesperada.

El propio Esquivel explicó en medios de su país que decidió rechazar la oferta de Marquense debido a que el club no aceptó su petición de integrar a su cuerpo técnico de confianza, conformado por Leonardo Adams y Rubén Fonseca, una condición que el entrenador consideraba clave para asumir el proyecto deportivo.

Tras la salida definitiva de Noriega, la directiva volvió a analizar la posibilidad de contratar al estratega tico, pero esta opción quedó descartada rápidamente. Ante ese escenario, la dirigencia optó por explorar alternativas en el mercado mexicano, buscando un perfil que pueda encarar el desafío de salvar al equipo del descenso.

Todo apunta ahora a que el elegido será el entrenador Omar Orellano, quien tendría prácticamente todo acordado para asumir el mando del equipo. De no surgir ningún imprevisto, el técnico sería presentado en las próximas horas con la misión de rescatar a Marquense del último lugar del acumulado y darle un nuevo rumbo en la segunda vuelta del Clausura 2026.

