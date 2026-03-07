Dereck Moncada atento: la inesperada noticia que surge sobre Reinaldo Rueda tras el fracaso con Honduras

El regreso de Reinaldo Rueda a los banquillos del fútbol se podría dar antes de lo esperado, luego de su salida de la Selección de Honduras con la que no alcanzó la clasificación a United 2026.

De acuerdo con la información del periodista Francisco Vélez, el estratega sudamericano sería el principal candidato para convertirse en el entrenador de Deportivo Cali tras la salida de Alberto Gamero.

El Deportivo Cali marcha en la onceava posición de la tabla de la primera división en Colombia con 12 unidades; siete menos que el líder Internacional de Bogotá donde milita Dereck Moncada.

Rueda se encuentra como el favorito en el listado de cuatro entrenadores que lo completan Rafael Dudamel, Javier Gandolfi y Pablo Peirano.

La exitosa trayectoria de Reinaldo Rueda en clubes de sudamérica y su paso por diferentes selecciones es lo que mantiene ilusionados a los aficionados del club colombiano.

De concretarse la llegada de Rueda supondría un reencuentro con Dereck Moncada, ahora como rivales en la primera división de Colombia.

Cabe recordar que, el DT fue el responsable de debutar a Dereck Moncada en la Selección de Honduras que en esa ocasión cayó 2-0 ante Nicaragua en la eliminatoria mundialista.

