“Está negociado”: Samuel Caballero destapa el grande de Europa que se llevaría a Dereck Moncada

El futuro de Dereck Moncada parece estar lejos de Colombia y es que, con tan solo 18 años su nivel está dando de que hablar; tanto que Samuel Caballero soltó la bomba sobre el grande de Europa que planea llevarse a la joya hondureña.

Durante la transmisión de un reality show en Estados Unidos, el defensor catracho aseguró que Moncada ya estaría incluso, negociado por un club de la Premier League de Inglaterra.

“Va para Europa ese cipote. Oí lo que te digo: Ese cipote está negociando por el (Manchester) City ya, con el Manchester City”, soltó Caballero.

Cabe recordar que, Dereck Moncada fue fichado por el Necaxa de México y está cedido en el Inter de Bogotá; ambos clubes que tiene como dueños al mismo grupo inversos del Wrexham AFC, equipo que juega en la segunda de Inglaterra.

El joven delantero ya suma cinco goles en ocho partidos jugados en la primera división colombiana y sigue ganando enteros para llegar al fútbol del primer mundo.

Moncada es considerado como uno de los jugadores que será referente en la Selección de Honduras de cara al Mundial 2030 bajo el mando del entrenador José Francisco Molina.

