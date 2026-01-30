Roberto Artavia contó detalles de la salida de Vladimir Quesada de Saprissa: “Muy triste experiencia”

La salida de Vladimir Quesada del banquillo del Deportivo Saprissa sigue generando reacciones en Tibás. Esta vez fue el propio Roberto Artavia, nuevo presidente del club, quien rompió el silencio y explicó cómo se dio una de las decisiones más delicadas del arranque de su gestión.

Artavia reconoció que el momento fue especialmente duro, no solo por el peso deportivo de la determinación, sino por el vínculo humano y la trayectoria de quienes estaban al frente del primer equipo.

¿Qué dijo el presidente de Saprissa sobre la salida de Vladimir Quesada?

“Esta tarde, junto a Erick Lonnis y Federico Serrano, tuve la muy triste experiencia de reunirme con Vladimir Quesada y Marco Herrera para comunicarles que no seguirían al frente del primer equipo del Deportivo Saprissa”, afirmó el jerarca morado.

El dirigente no ocultó su pesar por tener que afrontar una situación de este calibre apenas comenzada su administración: “Triste porque no es un escenario ideal empezar mi gestión teniendo que dar esta noticia a dos personas cuya trayectoria y contribución a Saprissa supera tanto la mía, cuando menos hasta este momento”.

El comunicado de Roberto Artavia. (Foto: X)

Lejos de un encuentro tenso, el presidente destacó la actitud con la que ambos recibieron la noticia, algo que dejó una huella personal en él: “Vladimir y Marco fueron muy amables y caballerosos durante toda la reunión, lo que me recordó por qué los tengo en tan alta estima”.

Publicidad

Publicidad

ver también Nuevo DT en Saprissa: estos son los 6 nombres que suenan en Tibás para suceder a Vladimir Quesada

Seguirán ligados al club y ya buscan sustitutos

Artavia también dejó claro que tanto Quesada como Marco Herrera seguirán vinculados a la institución, aunque ya no desde la dirección técnica del primer equipo. Al mismo tiempo, confirmó que Saprissa ya trabaja en la búsqueda del nuevo cuerpo técnico que tomará las riendas del Monstruo.

“Claramente desde ahora estamos en proceso de análisis de quiénes serán los sustitutos, tema que compartiré en el momento que esté definido…”, concluyó.