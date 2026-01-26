Polémica en la Concacaf: Centroamérica recibe un inesperado rechazo ante los ojos del mundo

El 2025 terminó siendo un año cargado de decepciones para Centroamérica a nivel selecciones. A excepción de Panamá, que se clasificó de forma directa al Mundial 2026, la ilusión de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua se apagó en la fase final de las Eliminatorias —en el caso de Belice, en segunda ronda—, pese a que la Concacaf tenía más cupos disponibles para esta edición de la cita máxima.

Sin embargo, el nivel de algunos de sus futbolistas en sus respectivos clubes dio de qué hablar, tanto en Europa como en Sudamérica, México o la MLS. Lo curioso es que fueron completamente olvidados por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) a la hora de armar un polémico once ideal.

IFFHS deja de lado a los centroamericanos ante los ojos del mundo

El pasado 22 de enero, la IFFHS confeccionó, según su criterio, el equipo masculino del 2025 de la Concacaf. Y está conformado íntegramente por futbolistas de Norteamérica, sin ningún centroamericano. Dicha omisión no pasó desapercibida, pues las publicaciones de dicha organización, reconocida por la FIFA, suelen causar revuelo en el mundo del fútbol.

En total, hay seis estadounidenses: Christian Pulisic (Milan), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tyler Adams (Bournemouth), Antonee Robinson (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace) y Sergiño Dest (PSV). Cuatro mexicanos: Raúl Jiménez (Fulham), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Johan Vásquez (Genoa) y Luis Malagón (América). El único canadiense es Jonathan David (Juventus).

Los últimos representantes que tuvo Centroamérica en el XI ideal de la Concacaf son los panameños Fidel Escobar y Adalberto Carrasquilla, en la edición 2023.

¿Qué centroamericanos pudieron haber estado en el XI ideal de la IFFHS?

El más regular de todos los istmeños en 2025 fue, probablemente, el costarricense Alonso Martínez, con su gran temporada en New York City FC y los 21 goles que marcó en 36 partidos, pese a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo marginó en el cierre de la misma. Aunque hay más candidatos.

En ese listado también pudieron haber estado los panameños Adalberto Carrasquilla, que marcó diferencia en un discreto Pumas; Michaell Amir Murillo, quien se erigió como referente en la élite europea con Olympique de Marsella; o Ismael Díaz, goleador de la última Copa Oro y figura en Sudamérica con U Católica antes de dar el salto a León.

Por el lado de Costa Rica, Manfred Ugalde, máximo artillero de la liga rusa con Spartak de Moscú, pero con un bajón de rendimiento en el segundo semestre; y Keylor Navas, figura en Newell’s y ahora en Pumas, hubieran sido candidatos potables. Lo mismo el hondureño Kervin Arriaga, quien desde su llegada a Levante a mitad de año se erigió como figura y ahora podría jugar en la Serie A.