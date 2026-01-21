Jafet Soto pone contra las cuerdas a Marcel Hernández: la sentencia sobre su retiro que involucra a Alajuelense

José Giacone le está devolviendo la sonrisa a Club Sport Herediano. Luego del duro golpe que significó no poder clasificar a las semifinales del torneo anterior y quedarse sin posibilidades de luchar por el tricampeonato, los florenses ahora lideran el Clausura 2026 con puntaje perfecto en tres jornadas.

Este arranque fulgurante no se explica, en parte, sin el gran momento que atraviesa Marcel Hernández. El delantero cubano fue decisivo en los tres juegos, aportando una asistencia en la victoria 2-0 sobre Sporting y marcándole tanto a Saprissa, su víctima predilecta en Costa Rica, como a Guadalupe en el reciente gane por 4-0.

Antes de que Hernández hiciera en Santa Bárbara su gol número 151 en el fútbol nacional, Jafet Soto, presidente de Herediano, habló con Radio Columbia sobre el presente que vive el ariete y dejó también una sentencia que encendió la polémica.

Jafet Soto pone contra las cuerdas a Marcel Hernández

Después de semanas de incertidumbre, Marcel Hernández aceptó la oferta de renovación de Herediano y seguirá ligado a la institución hasta junio de 2027. Para entonces tendrá 38 años recién cumplidos, por lo que es probable que la camisa Rojiamarilla sea la última o una de las últimas que vista en su carrera.

En ese sentido, Soto aseguró que siente al cubano “como un herediano más. Creo que va a ser muy difícil para Marcel decidir, cuando se retire del fútbol, no sé cuándo será, a cuál equipo terminó amando, para no decir queriendo”, en clara alusión a los otros dos grandes del país por los que pasó: Alajuelense, donde no rindió como se esperaba, pero ganó una Liga Concacaf, y Cartaginés, el club en el que brilló y fue parte de la histórica conquista del Apertura 2022.

¿Marcel Hernández se siente herediano?

En su despedida de Cartaginés, Hernández manifestó que se iba del “club de mis amores”. Por lo que meses después, en el programa 120 Minutos le preguntaron si su sentir cambió durante su estancia en Heredia y respondió: “Me siento muy feliz y contento, demasiado feliz por lo que he estado viviendo acá, por el momento en el que estoy, por la confianza que me da la directiva, los compañeros que tengo, que son increíbles, y solo el tiempo dirá qué tanto se da (el cariño por Herediano)“.