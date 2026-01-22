Candidato a presidente de Costa Rica le hace a Jafet Soto la promesa que tomó por sorpresa a Herediano

Un comentario desde la política en Costa Rica tomó por sorpresa al entorno del Club Sport Herediano, luego de que un aspirante a la Presidencia de la República hiciera un guiño público hacia Jafet Soto.

El señalamiento, cargado de ironía, surgió a raíz de las críticas que el dirigente florense ha lanzado contra el accionar del gobierno actual, generando reacciones tanto en la esfera política como en la deportiva.

El guiño que tomó por sorpresa a Herediano desde la política en Costa Rica

Hace unas semanas, Jafet Soto se mostró crítico con el accionar del gobierno actual, encabezado por Rodrigo Chaves, en declaraciones que trascendieron el ámbito deportivo y generaron amplio eco.

Jafet Soto – Presidente de Herediano

En ese contexto, el candidato presidencial Ariel Robles retomó esas palabras y lanzó un comentario irónico que no pasó desapercibido, alineándose con la postura del jerarca herediano

Robles aseguró que ha sentido la tentación de “hacerse herediano”, alineándose con las críticas que Jafet Soto lanzó una vez más contra el presidente Rodrigo Chaves.

“Yo he estado con la tentación de hacerme Herediano. Es que Jafet Soto critica una vez más a Rodrigo Chaves y yo le doy la adhesión”, comentó el candidato a la presidencia, Ariel Robles en TD Más.

Todo esto evidentemente fue un guiño inesperado que tomó por sorpresa tanto a la afición florense como al ambiente político-deportivo del país.

¿Cuándo son las elecciones en Costa Rica?

Las próximas elecciones nacionales en Costa Rica se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero de 2026.

En dicha fecha Costa Rica celebrará elecciones presidenciales y legislativas, en las que el candidato ganador deberá alcanzar al menos el 40 % de los votos para evitar una segunda vuelta.

Para este proceso se contará con una amplia oferta electoral, incluida la participación de cinco mujeres entre los aspirantes a la Presidencia.

