Mientras el futuro de Keylor Navas está en duda, Pumas mueve el mercado de México con este fichaje

Mientras el nombre de Keylor Navas sigue generando interrogantes en el fútbol mexicano, Pumas UNAM decidió dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes.

El movimiento ha sido ampliamente respaldado por la prensa mexicana. Medios como Medio Tiempo, Récord y TUDN coincidieron en que la operación está prácticamente cerrada.

¿Cuál es el fichaje que está por cerrar Pumas?

El club auriazul, donde milita el histórico guardameta costarricense, está a punto de concretar la llegada de Uriel Antuna, uno de los extremos más reconocidos de la Liga MX.

Llega procedente de Tigres, con cartel de figura y una trayectoria sólida en el fútbol mexicano. Su velocidad, desequilibrio por banda y experiencia lo convierten en una incorporación clave para un Pumas que apunta alto y quiere competir seriamente por la liguilla.

Uriel Antuna será jugador de Pumas.

Con este fichaje, el club manda un mensaje claro: más allá de las dudas contractuales de algunas figuras, la intención es fortalecer la planilla y mantenerse protagonista en el torneo.

Keylor Navas, entre el presente brillante y el futuro incierto

Mientras Pumas se refuerza, Keylor Navas vive un momento determinante para su futuro. A sus 39 años, el tico ha sido una de las grandes figuras del arranque del campeonato, destacando por su liderazgo, jerarquía y actuaciones decisivas bajo los tres palos.

Sin embargo, su contrato con el club finaliza en junio, y todavía no existe una definición sobre su continuidad. El tema, según la directiva, aún no ha sido abordado de forma formal.