“Es un tema de camerino”: Marcel Hernández sorprende al referirse al momento que vive Herediano

El Club Sport Herediano atraviesa un arranque ilusionante en el Clausura 2026. La victoria 2-1 ante Puntarenas no solo le permitió al Team colocarse en lo más alto de la tabla, al menos de manera provisional, a la espera del juego de Cartaginés, sino que también dejó señales claras de un equipo sólido desde lo futbolístico y, sobre todo, desde lo anímico.

Los goles florenses llegaron por intermedio de Randall Leal, quien abrió el marcador, y de Marcel Hernández, que volvió a aparecer en un momento clave para sellar el triunfo y ratificar su importancia dentro del plantel.

Marcel Hernández habló del cambio de mentalidad

Tras el encuentro, Marcel fue consultado por un tema sensible: las diferencias entre procesos anteriores, incluidos los ciclos con otros entrenadores como Jafet Soto, y el actual proyecto encabezado por José Giacone. La respuesta del cubano llamó la atención por su tono reflexivo y por el énfasis que puso en el grupo.

“Es un presente bonito y tranquilo. A pesar de tener momentos de turbulencia, hay que seguir enfocándonos en seguir dándole alegrías a la afición”, afirmó el delantero, dejando claro que el equipo ha encontrado estabilidad.

Autocrítica y madurez en el camerino

Marcel reconoció que el grupo tuvo que hacer una revisión profunda de lo ocurrido en torneos anteriores, donde los resultados no siempre estuvieron a la altura de la exigencia histórica del club.

“Hicimos una reflexión grande sobre todo lo que nos sucedió. Somos un equipo maduro que entiende que no puede quedar afuera de las semifinales”, señaló, evidenciando que hay objetivos claros y una responsabilidad asumida por el plantel.

Respaldo al cuerpo técnico

Más allá de comparar entrenadores, Hernández fue contundente al explicar dónde está hoy el verdadero peso del proyecto florense: “Más allá del timonel, es una cuestión de camerino. Aprendimos de los detalles y de los errores. Estamos contentos con el profe”.