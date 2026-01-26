Los 10 jugadores de Centroamérica con mayor valor de mercado en la actualidad

El “precio” de un futbolista no se define solo por goles o minutos: también influyen la edad, el rendimiento reciente, la liga donde compite y el potencial de reventa. Con esa lógica, Transfermarkt actualiza periódicamente los valores de mercado y ofrece una radiografía útil para entender qué talentos de la región están mejor posicionados en la industria.

Con base en esos registros y limitando el universo a nacionalidades de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua, este es el top 10 de los jugadores centroamericanos más valiosos en la actualidad, con contexto de club, edad y señales de mercado.

1) Manfred Ugalde (Costa Rica) — €14,00 M

El atacante costarricense es, hoy, el activo más valioso de Centroamérica dentro de los países contemplados. Con 23 años, Manfred Ugalde compite en el Spartak Moscú y su valor se sostiene en una combinación clave: juventud, rol de “9” moderno y producción reciente. En la temporada 2025/26, registra 21 partidos, 6 goles y 4 asistencias entre liga y copa, números que explican por qué se mantiene en la parte alta del ranking regional. A nivel selección, también acumula presencia sostenida, un factor que suele pesar en cotización y visibilidad internacional.

Manfred Ugalde juega actualmente en el Spartak Moscú. (Instagram)

2) Amir Murillo (Panamá) — €10,00 M

Murillo es un caso “premium” por contexto competitivo: lateral derecho titular en un club top de Francia. Con 29 años y contrato largo en Olympique de Marsella, el valor de Michael Amir Murillo se apalanca en regularidad y polivalencia. En 2025/26 ya suma 23 apariciones, 2 goles y 4 asistencias entre Ligue 1 y competencias de copa/Europa, un rendimiento inusual para un defensor de banda y muy apreciado por el mercado. Transfermarkt además lo ubica con un valor alto y actualización reciente, señal de estabilidad.

Michael Amir Murillo es figura del Olympique Marsella. (Instagram)

3) Alonso Martínez (Costa Rica) — €6,00 M

El delantero de New York City FC se consolidó como uno de los perfiles ofensivos más influyentes de la región en el entorno MLS. Con 27 años, la cotización de Alonso Martínez refleja impacto directo en el área: en MLS 2025 figura con 30 partidos y 17 goles (más contribuciones adicionales), un registro que lo pone en conversación cuando se analizan “forwards” eficientes dentro de la liga. Ese tipo de producción, sumada a continuidad contractual, suele elevar el interés de mercados que buscan gol inmediato con adaptación física y táctica probada.

Alonso Martínez, baluarte del New York City. (Instagram)

4) José Córdoba (Panamá) — €4,80 M

Central joven (24) y ya instalado en el fútbol inglés con Norwich City: un combo que el mercado paga. José Córdoba aparece con valor de €4,80 M y, en Championship 2025/26, registra 6 apariciones y 1 asistencia en el tramo medido por Transfermarkt, además de minutos en crecimiento dentro de una liga que suele ser vidriera para saltos a Premier League o a primeras divisiones europeas. En el radar de mercado, Transfermarkt lo ha vinculado (en su archivo de rumores) con clubes como Rangers, lo que funciona como termómetro de atención internacional.

José Córdoba viste los colores del Norwich City. (Instagram)

5) Luis Palma (Honduras) — €3,50 M

El extremo hondureño (26) es uno de los nombres más “de liga grande” del ranking por el ecosistema en el que se movió: Luis Palma pertenece al Celtic y actualmente está cedido en Lech Poznań. En 2025/26, Transfermarkt le adjudica 25 partidos, 6 goles y 7 asistencias, una producción completa para un atacante de banda (goles + último pase). En cuanto a señales de mercado, el apartado de rumores de Transfermarkt lo ha asociado en el pasado con clubes de distintos perfiles (por ejemplo, Dynamo Kyiv, Atlanta United u Orlando City), indicio de que su nombre circuló en ventanas recientes.

Luis Palma está cedido en Lech Poznań. (Instagram)

6) Patrick Sequeira (Costa Rica) — €3,50 M

En una región donde históricamente escasean arqueros cotizados en ligas europeas, Patrick Sequeira destaca. Con 26 años y presente en Casa Pia (Portugal), Transfermarkt le asigna €3,50 M. En su registro 2025/26 aparece con 14 partidos y 1.178 minutos, además de métricas específicas de arquero (goles recibidos y vallas invictas) que lo posicionan como un guardameta con continuidad en primera división, un factor decisivo para sostener valor.

Patrick Sequeira es figura en el Casa Pia de Portugal. (Instagram)

7) Josimar Alcócer (Costa Rica) — €3,50 M

Con 21 años, Josimar Alcócer es un activo de proyección: extremo en Bélgica (KVC Westerlo) y con margen de crecimiento por edad. En 2025/26, su hoja de rendimiento en Transfermarkt marca 19 partidos, 3 goles y 4 asistencias, números consistentes para un futbolista joven en un rol ofensivo de banda. Su valoración se explica por el mix “juventud + producción + liga exportadora”: Bélgica suele ser puente hacia ligas mayores, y ese contexto suele inflar el potencial de reventa.

Josimár Alcócer, gran promesa de Costa Rica, juega en el KVC Westerlo de Bélgica. (Instagram)

8) Adalberto “Coco” Carrasquilla (Panamá) — €3,50 M

Mediocampista central con perfil “box-to-box”, Adalberto Carrasquilla combina selección, experiencia y rol protagónico en una liga con alta visibilidad regional como la Liga MX (UNAM Pumas). Con 27 años y valor de €3,50 M, su temporada 2025/26 registra 19 partidos, 1 gol y 4 asistencias en los torneos contabilizados por Transfermarkt, lo que explica su vigencia como uno de los mediocampistas panameños mejor posicionados en el mercado. En rumores históricos, Transfermarkt lo vinculó con clubes como Rayo Vallecano en el pasado, señal de que llegó a sonar para Europa.

Coco Carrasquilla brilla en Pumas de México junto a Keylor Navas. (Instagram)

9) Álex Roldán (El Salvador) — €3,50 M

Alex Roldán es un caso valioso por estabilidad competitiva: lateral derecho consolidado en Seattle Sounders (MLS) y con valoración de €3,50 M. Con 29 años, Transfermarkt refleja un volumen alto de experiencia: 265 partidos profesionales, con aporte ofensivo acumulado (goles y asistencias) y un recorrido sostenido en MLS y torneos internacionales. En términos de “mercado”, su plus es la confiabilidad: perfiles así suelen ser buscados para proyectos que priorizan rendimiento inmediato y consistencia táctica, más que apuesta de reventa.

Alex Roldán juega en el Seattle Sounders de la MLS. (Instagram)

10) Eduardo Guerrero (Panamá) — €3,00 M

Delantero centro (25) y pieza de Dynamo Kyiv, Eduardo Guerrero aparece con €3,00 M y un registro reciente robusto: en 2025/26 suma 23 partidos y 6 goles (con participación adicional en copas y competencias europeas según el detalle por torneo). Ese mix —minutos, gol y exposición continental— es relevante para sostener cotización, sobre todo en posiciones de ataque donde el output es más fácil de traducir en demanda. Además, su contrato largo en el club ucraniano también es una señal de inversión y planificación deportiva.

Eduardo Guerrero defiende los colores del Dynamo Kyiv. (Instagram)