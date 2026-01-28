Es tendencia:
De Estados Unidos a Costa Rica: club norteamericano avanza para cerrar un convenio con un histórico del fútbol tico

En esta fecha 4 del Clausura 2026, emisarios de un equipo estadounidense estuvieron presentes para negociar con un club costarricense.

Por Pablo Rocca

Equipo tico negocia con par estadounidense.
El fútbol costarricense podría estar a las puertas de un acuerdo internacional de gran alcance. Los involucrados son un club de origen estadounidense y otro equipo tradicional de Costa Rica.

¿Cuál es el equipo de Costa Rica que tendría un convenio con un equipo de Estados Unidos?

Representantes del San Antonio FC, equipo que compite en la USL Championship de Estados Unidos, se encuentran actualmente en Costa Rica con el objetivo de avanzar en un convenio deportivo con Puntarenas FC, uno de los clubes más tradicionales del país.

La presencia de miembros del club norteamericano en el estadio Carlos Alvarado no pasó desapercibida y responde a conversaciones que buscan establecer una alianza estratégica entre ambas instituciones, enfocada en el desarrollo deportivo, intercambio de talento y fortalecimiento de estructuras.

Un vínculo que trasciende el fútbol

Uno de los puntos que más llama la atención de esta posible alianza es que San Antonio FC mantiene relación directa con los San Antonio Spurs, histórica franquicia de la NBA, reconocida mundialmente por su modelo de formación, gestión deportiva y éxito sostenido.

Los emisarios del equipo estadounidense.

Este detalle eleva el interés alrededor del convenio, ya que podría abrir la puerta a metodologías de trabajo, estructuras de alto rendimiento y oportunidades de proyección internacional para futbolistas y cuerpos técnicos ligados al conjunto porteño.

Su padre salió campeón con Alajuelense, pero él decidió jugar en Saprissa y ahora es la gran joya de Tibás

Puntarenas, en el radar internacional

Para Puntarenas FC, este acercamiento representa una oportunidad importante en su proceso de crecimiento institucional. Un convenio con un club de la USL, liga que ha ganado peso en el fútbol estadounidense, permitiría acceso a nuevas vitrinas, experiencias y posibles salidas al exterior para sus jugadores.

De concretarse, sería un paso significativo para el equipo chuchequero y una señal más de que el fútbol costarricense sigue siendo atractivo para proyectos internacionales, especialmente aquellos enfocados en el desarrollo y la proyección de talento.

