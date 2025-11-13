Giro de 180°: revelan que FIFA y Concacaf analizan tomar la decisión más fuerte con el partido de Guatemala ante Panamá

Guatemala y Panamá deberían enfrentarse esta noche por las Eliminatorias al Mundial 2026. Entreveradas en un verdadero escándalo, ambas selecciones no saben cómo continuará su recorrido en este proceso. Aguardan más certezas.

Por lo sucedido durante las últimas horas, con el hostil recibimiento que tuvo la delegación panameña en suelo chapín, podría avecinarse una decisión que no se esperaba nadie. FIFA y Concacaf analizan duros movimientos a horas del cruce.

Según confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, el destino de este encuentro está en manos de las autoridades. Podría darse por suspendido el evento por la falta de comportamiento entre los aficionados.

“Al público guatemalteco, calma y tranquilidad. Estamos en manos de Concacaf. El partido se puede suspender por el comportamiento de los guatemaltecos entre ayer y hoy. Atentos y muy pendientes”, contó el reportero Gálvez mediante un posteo.

Exigen gran operativo de seguridad para el partido de Guatemala y Panamá por Eliminatorias

Según confirmó Tigo Sports Panamá, habrá mil policías para custodiar lo que se dará en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Además, se contrataron dos empresas de seguridad con más de 800 trabajadores, para cuidar dentro y fuera del recinto.

Es casi un hecho que el partido va a disputarse. Pero antes, deberán garantizarle las condiciones de seguridad a la Selección de Panamá: por ese motivo se han reunido este mismo jueves miembros de FIFA, Concacaf, la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) y la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol). Si no se llega a buen puerto, el cotejo se suspendería.

Escándalo en Guatemala: agresiones de los aficionados para la delegación panameña

La actitud de los aficionados de Guatemala a Panamá levantó una polvareda más que considerable. Agresiones, insultos y mensajes violentos se presentaron hacia la delegación rival y los árbitros en las últimas horas. Debe resolverse todo ahora.

Según medios presentes en el aeropuerto, fanáticos chapines recibieron a todos sus oponentes en medio de gritos y faltas de respeto. Además, lanzaron muchos objetos contundentes y botellas al entrenador europeo Thomas Christiansen.

Ninguno de los elementos arrojados impactaron a los integrantes de la Selección Nacional, aunque se generó un momento de gran tensión. Las agresiones no se cortaron ahí, sino que continuaron con algunas banderas y mensajes escritos.

Guatemala y Panamá se enfrentarán este 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, por la quinta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos necesitan quedarse con la victoria.