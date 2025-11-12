Hostil recibimiento de Guatemala a Panamá: insultos, detenciones e intento de agresión a Christiansen antes del partido por el boleto al Mundial 2026

La tensión por la clasificación al Mundial de 2026 en la zona de Concacaf llegó a un punto límite. Este miércoles, la llegada de la selección de Panamá a territorio guatemalteco estuvo marcada por un lamentable incidente, cuando un grupo de aficionados locales intentó agredir al técnico Thomas Christiansen al momento en que se dirigía al autobús del combinado canalero.

¿Qué sucedió en la llegada de Panamá a Guatemala?

Según reportes de medios presentes en el aeropuerto, los hechos ocurrieron apenas minutos después del aterrizaje del equipo. En medio de gritos e insultos, varios individuos lanzaron botellas y objetos contundentes hacia el entrenador danés-español y parte de su cuerpo técnico. Por fortuna, los proyectiles no alcanzaron a ninguno de los integrantes de la delegación panameña, aunque la situación provocó momentos de gran tensión.

Las autoridades locales y el personal de seguridad intervinieron rápidamente para controlar el incidente y escoltar al equipo hasta su transporte. Aun así, las imágenes del altercado ya circulan en redes sociales, generando una ola de críticas tanto en Panamá como en Guatemala, donde muchos aficionados condenaron la agresión. Sumado a esto, según informaron en Meketrefes, detuvieron a panameños que ingresaron en carro a Guatemala.

El partido entre Panamá y Guatemala, que se disputará este jueves 13 de noviembre, es considerado una auténtica final por la clasificación directa al Mundial de Norteamérica 2026. Ambos equipos llegan con aspiraciones vivas y separados por un solo punto: los panameños suman seis unidades, igual que el líder Surinam, mientras que Guatemala cuenta con cinco puntos, lo que deja el panorama totalmente abierto.

El entrenador Thomas Christiansen, que ha llevado a Panamá a consolidarse como una de las selecciones más competitivas del área, evitó referirse directamente al incidente, aunque el cuerpo técnico confirmó que el grupo se encuentra “bien y enfocado en el objetivo deportivo”.

También recibieron así a los jugadores de Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) manifestó su preocupación por lo sucedido y pidió a la Concacaf garantías de seguridad para el equipo durante su estadía en territorio guatemalteco.