FIFA y Concacaf toman la decisión más difícil: ¿Guatemala vs. Panamá se juega sin público en El Trébol?

Las Eliminatorias están en un momento muy intenso, y el enfrentamiento entre Guatemala y Panamá empezó a generar tensión fuera del terreno de juego. Con un boleto al Mundial de 2026 prácticamente en juego, el clima subió de temperatura, por ende, desde FIFA y Concacaf se ha tomado una decisión.

Según el periodista Miguel Remón, de RPC, la situación en Ciudad de Guatemala se volvió tan tensa en torno al partido que ya se considera un entorno peligroso para la delegación panameña y su afición.

Remón comentó que la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) le solicitó a FIFA y Concacaf que el encuentro se juegue a puerta cerrada en el Estadio El Trébol debido a que la seguridad no está totalmente garantizada.

¿Cuál es la decisión final de FIFA y Concacaf?

Sobre este escenario, el periodista José Miguel Domínguez aseguró en diálogo con Meketrefes del Deporte que no habrá ningún castigo relacionado con el hostil recibimiento de Guatemala a Panamá.

Según su explicación, al no haberse producido una agresión directa, no existe motivo para aplicar sanciones, por lo que el encuentro se disputará con público, tal como estaba previsto inicialmente.

“Desde Panamá a través de un directivo se comentó que quizás la seguridad del compromiso no era la mejor, aseverando que El Trébol es como una olla de presión donde puede pasar cualquier cosa. Por ende se tomó la decisión de enviar esta carta a FIFA y Concacaf, pero el tema es que no se ha dado una agresión a jugadores o cuerpo técnico, por ende, el partido se jugará de manera natural como ya estaba establecido“, compartió el periodista José Miguel Domínguez.

Guatemala vs. Panamá: ¿A qué hora juegan? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El encuentro entre Guatemala y Panamá está programado para hoy, jueves 13 de noviembre, a las 8:00 p.m. (9:00 en suelo panameño). El partido se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol.