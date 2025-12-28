Es tendencia:
“Provocó todo esto”: campeón con Saprissa es acusado de desatar la violencia extrema en la final de Guatemala

Un ex Deportivo Saprissa es señalado como el responsable de iniciar la brutal batalla campal que empañó la final de la Liga Nacional de Guatemala.

La final de Guatemala terminó en escándalo.
La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala terminó manchada por escenas de violencia extrema. Municipal venció 1-0 a Antigua GFC, pero no le alcanzó para remontar el 2-0 de la ida, por lo que los Panzas Verdes se coronaron bicampeones.

Sin embargo, el fútbol quedó completamente en segundo plano cuando, apenas sonó el pitazo final, se desató una batalla campal en el Estadio El Trébol, casa de los subcampeones.

Escenas brutales y una figura de Municipal herida: Antigua fue bicampeón y estalló una batalla campal sin precedentes

¿Quién desató el caos en Guatemala?

En territorio chapín ya apuntan a un principal responsable del caos: Alexander Robinson. El defensor costarricense de 37 años, ganador de seis títulos de campeonato nacional con el uniforme del Deportivo Saprissa, fue acusado de encender la chispa del escándalo.

Ni bien finalizó el encuentro, Robinson corrió hacia la grada donde se ubicaba la afición de Municipal y comenzó a celebrar frente a ellos, realizando gestos que despertaron la molestia inmediata de jugadores rivales y de la propia hinchada.

El caos no tardó en desatarse. Algunos futbolistas intentaron frenar la invasión del campo de juego y los golpes, pero la situación ya estaba fuera de control y tuvo que intervenir la policía para evitar que las agresiones pasaran a mayores.

El video que compromete a Alexander Robinson

El medio guatemalteco Espacio Fútbol compartió en sus redes sociales un video del momento, acompañado de un mensaje contundente: “Una pena… Alexander Robinson fue quien provocó todo esto”.

Suspensión de El Trébol y mucho más: Municipal enfrenta el peor de los castigos tras el caos en la final ante Antigua

Así, el primer bicampeonato de Antigua GFC quedó completamente opacado. Las imágenes de golpes, corridas, invasión masiva y pánico generalizado recorrieron las redes sociales y dieron la vuelta al continente, dejando una mancha imborrable en la final.

