“Extorsión”: sale a la luz el verdadero motivo por el que Edgardo Fariña se perdería el partido decisivo entre Guatemala y Panamá

Edgardo Fariña enfrenta una alerta migratoria en territorio guatemalteco tras su paso por Municipal. Eso es lo que le impediría al central ingresar entre los límites de este país y, por ende, disputar el partido decisivo entre Guatemala y Panamá por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pero al parecer, otro tema se esconde detrás del que es un obstáculo típico de tono migratorio. Según informó el periodista José Miguel Domínguez, conocido como “Chepe Bomba”, el caso tiene que ver con una suerte soborno.

“Hay un soborno, una supuesta extorsión. Existen supuestas situaciones que este jugador habría hecho con el club Municipal. Aprovecharon la coyuntura de este juego para meterlo preso. A todos le revisaron el pasaporte, intentando encontrar algo penoso. Buscaban el nombre de Fariña por todos lados y lo encontraron”, dijo.

“A Michael Amir Murillo intentaron hacerlo pasar por Edgardo Fariña. Es decir, no te lo revisaban para saber quién eras, sino que buscaban a este futbolista. Por eso la revisión de todos los panameños. Algo bochornoso, temible. Es temible el manejo, pero esto es fútbol y están jugando sus cartas. Ya vimos el recibimiento”, comentó.

Thomas Christiansen se refirió a la baja de Edgardo Fariña para jugar en El Trébol

Thomas Christiansen se refirió a lo ocurrido con uno de sus futbolistas, pero no lo hizo metiéndose de lleno en el tema. Prefirió poner paños fríos al asunto, ser escueto en sus declaraciones y hablar de como previeron rápido esta situación.

“Creo que hemos tenido la mala fortuna de Edgardo Fariña, nos hemos adelantado a esa situación y hemos cubierto esa baja con la llegada de (Iván) Anderson”, explicó el director técnico europeo con respecto a lo sucedido antes de llegar a Guatemala.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Panamá en la fase final

La Selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Para la sexta fecha, recibirá en el Rommel Fernández a El Salvador, con ánimos de sellar su clasificación a la cita mundialista.

Los canaleros hacen las veces de escoltas en el Grupo A, justo detrás de Surinam, el líder que tomó por sorpresa a toda Concacaf. Guatemala está tercera y define lo que le resta como local. En tanto, El Salvador cierra el cuarteto con tres puntos.