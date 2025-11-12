Guatemala arma un Infierno: la amenaza que estremece a Concacaf de cara al partido con Panamá rumbo al Mundial 2026

Guatemala y Panamá jugarán este jueves su partido correspondiente a la quinta jornada de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. Después de igualar el primer encuentro entre ambos por 1-1, saben que para este a ninguno de los dos les sirve el empate.

La previa del enfrentamiento se calentó bastante más de lo debido. Un mensaje inesperado apareció en tierras chapinas. El mismo apunta a las autoridades de la Concacaf, a las cuales tilda de pro-Panamá. Lamentablemente, tiene tono amenazante, sobre todo contra el equipo arbitral que comandará el mexicano Felipe Ramos Rizo.

“‘Concacaf panameños’. Árbitros: si nos roban, de acá no se va nadie”, dice esta bandera para la que sobran explicaciones. La misma apareció colgada en medio de la Ciudad de Guatemala. El operativo de seguridad deberá estar a la altura.

¿Cuándo juega Guatemala contra Panamá por las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala y Panamá se enfrentarán el venidero 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, por la quinta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos necesitan quedarse con la victoria.

Para el 18, los dirigidos por Luis Fernando Tena recibirán a los Suriboys en ese mismo recinto. Por su parte, los hombres de Thomas Christiansen jugarán en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez contra La Selecta de Hernán Darío Gómez.

La Bicolor ocupa el tercer puesto del Grupo A, en el que los canaleros están en el segundo lugar. Surinam lidera por cantidad de goles a favor, mientras que los de El Salvador cierran el cuarteto. En mayor o menor medida, todos tienen chances.