El 18 de noviembre será un día que quedará marcado tanto para Costa Rica como para Honduras. Ambos se jugaban la clasificación al Mundial 2026 y necesitaban la victoria como agua en el desierto, pero terminaron empatando sin marcar goles.

Por el lado de Costa Rica, es prácticamente un hecho que Piojo Herrera no seguirá en el cargo. El propio técnico lo confirmó en conferencia de prensa y la Tricolor deberá buscar un nuevo DT. En Honduras, no hay nada confirmado sobre el futuro de Reinaldo Rueda, pero el entrenador se mostró muy golpeado tras la eliminación.

El que aprovechó este empate en el Grupo C fue Haití, que terminó clasificando tras derrotar a Nicaragua por 2-0. Los Pinoleros no pudieron hacerle la maldad a los Granaderos como habían prometido y quedaron en la última posición del Grupo C.

El seleccionado haitiano logró lo impensado y se apoderó del primer lugar clasificando así de manera directa. Toda Centroamérica quedó impactada con esta dura eliminación de los grandes de la región. Sólo Panamá estará representando al fútbol centroamericano.

El mensaje de la FIFA que liquida a Honduras y Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Después de haber finalizado el cruce entre Costa Rica y Honduras, Haití explotó de emoción y festejos en el estadio. Al mismo tiempo, la FIFA le dejó un mensaje que no olvidará jamás y que sentencia el futuro de la H y la Tricolor.

La casa madre del fútbol mundial compartió una imagen sobre la clasificación del seleccionado haitiano y manifestó: “Haití está volviendo a la Copa del Mundo“. Y es que jugará su segundo Mundial después de 52 años tras su participación en Alemania 1974.

