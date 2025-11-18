Un hundido Reinaldo Rueda impacta a toda Honduras señalando el verdadero motivo por el que no se clasificó al Mundial 2026

Reinaldo Rueda rompió en llanto en la conferencia de prensa tras empatar 0-0 ante Costa Rica y quedar fuera del Mundial 2026.

El colombiano no soportó el dolor de no cumplir el objetivo y se le vieron rodar las lágrimas en una de las comparecencia más duras de su carrera.

A sus 68 años fue preguntado por su retiro: “Yo dije: ‘si vamos al Mundial será la mejor forma de despedirme’. Uno quisiera seguir porque está es la pasión. Difícil, es muy difícil de asimilar esto. Los muchachos van a sus clubes y van superando poco a poco esto. Pero uno se queda con 27 meses de trabajo y que se queda afuera por un gol”.

¿Quién es el verdadero motivo de la no clasificación de Honduras al Mundial 2026?

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Un grupo muy competitivo. La ironía, nos quedamos fuera por un gol y se clasifica la selección que le sacamos 4 puntos de seis”.

Sobre el momento que viven los ticos:“Quizás son culturas futbolísticas que están viviendo transiciones difíciles. Ustedes (Costa Rica) menos porque estuvieron en el Mundial pasado y nosotros (Honduras) con varias ausencias. Nosotros tuvimos bajas importantes, jugadores que no estaban en buena racha en sus clubes”.

Y agregó: “Creíamos que la disputa era con Costa Rica y el fútbol nos da una lección de humildad. No podemos subvalorar a nadie”.

Rueda se amarga por saber la forma en cómo perdieron el pase: “Hasta hoy éramos líderes. Quizás algunos minutos algo que no… queríamos pasar directos como pasó la semana pasada ante Nicaragua, que no afrontamos ese juego con toda la intensidad ante un rival que se quería despedir de buena forma de su afición e impidió venir a aquí a sacar el boleto al Mundial”.

La derrota en Managua ante Nicaragua fue el verdadero motivo por el que Honduras no clasificó a la Copa del Mundo, ya que se sentías ganandores sin jugar el encuentro.