Cerca del Mundial 2026: Costa Rica, El Salvador y Nicaragua reciben el llamado de la FIFA que impacta en Centroamérica

FIFA ultima detalles en la organización del Mundial 2026. Con 42 clasificados y seis puestos a dirimirse en el repechaje, muchas selecciones nacionales terminaron su camino clasificatorio. Otras, en tanto, pelearán para hacer valer su posibilidad.

Las Eliminatorias Concacaf se cargaron de sorpresas. Panamá, Curazao y Haití se clasificaron a la máxima competencia. En tanto, Surinam y Jamaica deberán jugar la instancia intercontinental para obtener sus respectivos boletos de participación.

Un reciente llamado de la Federación Internacional lo cambió todo para tres de las naciones que se quedaron sin representación. Por eso mismo, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se acercan a la próxima disputa de la Copa del Mundo.

ver también FIFA premia a Panamá: la decisión sin precedentes para el Mundial 2026 que hiere a todo Centroamérica

FIFA acerca a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua al Mundial 2026 con sus árbitros

FIFA preseleccionó a los árbitros del VAR para el Mundial 2026. Todos y cada uno de los colegiados deberán realizar seminarios entre enero y febrero. Esto se dará en sus respectivas confederaciones, como fase previa a participar de la gran cita.

Según informó a través de X la cuenta Árbitro Internacional, encargada de cubrir las noticias sobre el arbitraje internacional, los citados por Concacaf recibieron su notificación. Se trata del salvadoreño Ismael Cornejo. También estarán presentes los ticos Yasith Monge y Benjamin Pineda.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por su parte, la nicaragüense Tatiana Guzman y la costarricense Marianela Araya participarán del mismo seminario pero por haber sido preseleccionadas para impartir justicia durante la disputa del Mundial Femenino 2027. Aunque también son elegibles para la cita máxima masculina. Centroamérica, de alguna forma, tendrá representación.