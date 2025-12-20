Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Cerca del Mundial 2026: Costa Rica, El Salvador y Nicaragua reciben el llamado de la FIFA que impacta en Centroamérica

Conozca el llamado de FIFA a los árbitros de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua que acerca a estos tres países al Mundial 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
FIFA acerca a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua al Mundial 2026.
© RRSSFIFA acerca a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua al Mundial 2026.

FIFA ultima detalles en la organización del Mundial 2026. Con 42 clasificados y seis puestos a dirimirse en el repechaje, muchas selecciones nacionales terminaron su camino clasificatorio. Otras, en tanto, pelearán para hacer valer su posibilidad.

Las Eliminatorias Concacaf se cargaron de sorpresas. Panamá, Curazao y Haití se clasificaron a la máxima competencia. En tanto, Surinam y Jamaica deberán jugar la instancia intercontinental para obtener sus respectivos boletos de participación.

Un reciente llamado de la Federación Internacional lo cambió todo para tres de las naciones que se quedaron sin representación. Por eso mismo, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se acercan a la próxima disputa de la Copa del Mundo.

FIFA premia a Panamá: la decisión sin precedentes para el Mundial 2026 que hiere a todo Centroamérica

ver también

FIFA premia a Panamá: la decisión sin precedentes para el Mundial 2026 que hiere a todo Centroamérica

FIFA acerca a Costa Rica, El Salvador y Nicaragua al Mundial 2026 con sus árbitros

FIFA preseleccionó a los árbitros del VAR para el Mundial 2026. Todos y cada uno de los colegiados deberán realizar seminarios entre enero y febrero. Esto se dará en sus respectivas confederaciones, como fase previa a participar de la gran cita.

Según informó a través de X la cuenta Árbitro Internacional, encargada de cubrir las noticias sobre el arbitraje internacional, los citados por Concacaf recibieron su notificación. Se trata del salvadoreño Ismael Cornejo. También estarán presentes los ticos Yasith Monge y Benjamin Pineda.

Tweet placeholder
Publicidad

Por su parte, la nicaragüense Tatiana Guzman y la costarricense Marianela Araya participarán del mismo seminario pero por haber sido preseleccionadas para impartir justicia durante la disputa del Mundial Femenino 2027. Aunque también son elegibles para la cita máxima masculina. Centroamérica, de alguna forma, tendrá representación.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
The Best 2025: a quiénes votaron los centroamericanos como mejor jugador
Fútbol Internacional

The Best 2025: a quiénes votaron los centroamericanos como mejor jugador

¿A qué hora y dónde ver hoy la entrega de los premios The Best 2025?
Fútbol Internacional

¿A qué hora y dónde ver hoy la entrega de los premios The Best 2025?

FIFA define: ¿Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador al Mundial?
Mundial 2026

FIFA define: ¿Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador al Mundial?

De Municipal a Liga MX: figura de Selección Guatemala confirma el salto
Guatemala

De Municipal a Liga MX: figura de Selección Guatemala confirma el salto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo