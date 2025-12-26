Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
MLS

Orgullo costarricense: Alonso Martínez recibe la notificación que lo hace único en el New York City FC

El futbolista del New York City FC continúa recuperándose de la rotura de ligamentos cruzados.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El delantero tico suma una importante noticia.
© Getty ImagesEl delantero tico suma una importante noticia.

Alonso Martínez se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha que lo dejará fuera por gran parte del 2026. El delantero se rompió en el penúltimo partido de La Sele y tuvo que someterse a una cirugía debido a la rotura de ligamentos cruzados.

Esta lesión le privó de ser parte de la fase final de la MLS Cup. Fue la gran figura del New York City FC a lo largo del 2025. Llegó a marcar 21 goles en 36 partidos entre MLS y Leagues Cup, pero tuvo el peor de los desenlaces.

Sin embargo, para cerrar este año en el que le tocó sufrir la peor lesión de su carrera, Alonso Martínez recibió la distinción en Estados Unidos que lo considera como el autor del mejor gol de la temporada con el cuadro neoyorquino.

Dudamel podría dirigir a Costa Rica: este era el salario del DT en Venezuela, muy por encima que el del Piojo Herrera en la Sele

ver también

Dudamel podría dirigir a Costa Rica: este era el salario del DT en Venezuela, muy por encima que el del Piojo Herrera en la Sele

A través de una votación que llevaron a cabo los aficionados celestes, el goleador de la Selección de Costa Rica fue el más elegido gracias al tanto que le marcó al New England Revolution en la cuarta jornada de la Major League Soccer.

Puro instinto. Pura calidad. Alonso se adjudica el gol del año con su soberbia tijera“, escribió la cuenta oficial del New York City para calificar la gran anotación de Alonso Martínez.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar Alonso Martínez?

Se espera que Alonso Martínez pueda estar presente para mitad del 2026, cuando se esté disputando la Copa del Mundo. Para ese entonces, habrán pasado cerca de ocho meses. Volverá a jugar con la Selección de Costa Rica cuando se dispute la Liga de Naciones Concacaf en septiembre del próximo año.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras David Villa ganaba 5,6 millones de dólares, este es el salario de Alonso Martínez
Costa Rica

Mientras David Villa ganaba 5,6 millones de dólares, este es el salario de Alonso Martínez

Alonso Martínez logra lo que parecía imposible en New York City
Costa Rica

Alonso Martínez logra lo que parecía imposible en New York City

MLS 2022: siguen los duelos para los centroamericanos en las semifinales
Noticias

MLS 2022: siguen los duelos para los centroamericanos en las semifinales

Oferta formal confirmada: Saprissa va por el refuerzo más polémico
Deportivo Saprissa

Oferta formal confirmada: Saprissa va por el refuerzo más polémico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo