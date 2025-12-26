Alonso Martínez se está recuperando de una lesión en la rodilla derecha que lo dejará fuera por gran parte del 2026. El delantero se rompió en el penúltimo partido de La Sele y tuvo que someterse a una cirugía debido a la rotura de ligamentos cruzados.

Esta lesión le privó de ser parte de la fase final de la MLS Cup. Fue la gran figura del New York City FC a lo largo del 2025. Llegó a marcar 21 goles en 36 partidos entre MLS y Leagues Cup, pero tuvo el peor de los desenlaces.

Sin embargo, para cerrar este año en el que le tocó sufrir la peor lesión de su carrera, Alonso Martínez recibió la distinción en Estados Unidos que lo considera como el autor del mejor gol de la temporada con el cuadro neoyorquino.

A través de una votación que llevaron a cabo los aficionados celestes, el goleador de la Selección de Costa Rica fue el más elegido gracias al tanto que le marcó al New England Revolution en la cuarta jornada de la Major League Soccer.

“Puro instinto. Pura calidad. Alonso se adjudica el gol del año con su soberbia tijera“, escribió la cuenta oficial del New York City para calificar la gran anotación de Alonso Martínez.

¿Cuándo volverá a jugar Alonso Martínez?

Se espera que Alonso Martínez pueda estar presente para mitad del 2026, cuando se esté disputando la Copa del Mundo. Para ese entonces, habrán pasado cerca de ocho meses. Volverá a jugar con la Selección de Costa Rica cuando se dispute la Liga de Naciones Concacaf en septiembre del próximo año.