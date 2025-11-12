Es tendencia:
Costa Rica vs. Haití: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido de La Sele? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Toda la información del partido por Eliminatorias entre Costa Rica vs. Haití en busca de acercarse al Mundial de 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Haití vs. Costa Rica: Eliminatorias

La Selección de Costa Rica y la Selección de Haití buscarán un boleto por el Mundial de 2026. Se espera un juego intenso en donde ambas selecciones utilizarán sus herramientas para sacar provecho y llevarse los tres puntos.

Costa Rica por un lado se encuentra en el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Mientras que Haití está en el tercer lugar con 5 unidades. Ambas selecciones con un solo objetivo con miras a la cita mundialista en 2026.

Costa Rica vs. Haití: ¿A qué hora juegan? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Costa Rica y Haití jugarán el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Ergilio Hato.

Costa Rica vs. Haití: ¿Cómo ver el partido decisivo del Grupo A? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El partido entre Costa Rica y Haití se podrá ver a través de la señal de Teletica Canal 7, Azteca Deportes, Repretel Canal 6 y Teletica Radio 91.5.

También podrá seguirse en vivo en todo el mundo a través del canal de YouTube oficial de la Concacaf.

Costa Rica vs. Haití: ¿Cómo ver en USA? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Para los ticos que se encuentren en Estados Unidos, este partido ante Haití podrá verse a través de la señal de Paramount+, fubo TV y Telemundo Deportes.

También podrá seguirse en vivo en todo el mundo a través del canal de YouTube oficial de la Concacaf.

Costa Rica vs. Haití: ¿Quién será el árbitro? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Para el partido de eliminatorias para el Mundial 2026 entre Haití y Costa Rica, que se disputará el jueves 13 de noviembre de 2025, el árbitro será el estadounidense Joseph Dickerson, de 37 años de edad.

Costa Rica vs. Haití: Altas, bajas, lesionados

Costa Rica

  • Jeyland Mitchell no entró en la convocatoria de Miguel Herrera, así como tampoco Andy Rojas.
  • Por otro lado, Kevin Chamorro y Joel Campbell regresan a La Sele para esta doble fecha final.
  • Si reciben tarjeta amarilla, se pierden el juego ante Honduras: Kendall Waston Haxzel Quirós Carlos Mora Manfred Ugalde.

Costa Rica vs. Haití: últimos enfrentamientos

  • 9 de septiembre de 2025: Costa Rica 3-3 Haití | Eliminatorias Concacaf
  • 17 de noviembre de 2019: Costa Rica 1-1 Haití | Concacaf Nations League
  • 10 de octubre de 2019: Haití 1-1 Costa Rica | Concacaf Nations League
  • 24 de junio de 2019: Haití 2-1 Costa Rica | Copa Oro
  • 2 de septiembre de 2016: Haití 0-1 Costa Rica | Eliminatorias Concacaf
¿Cómo llega Costa Rica?

Costa Rica viene de empatar como visitante (0-0) ante Honduras y de golear en casa (4-1) a Nicaragua. Ahora ante Haití buscará acercarse al Mundial de 2026.

¿Cómo llega Haití?

Potro lado, Haití viene de golear como visitante (0-3) a Nicaragua y de recibir una derrota como visitante (3-0) ante Honduras. Ahora ante Costa Rica buscará los tres puntos valiosos rumbo al Mundial de 2026.

