Costa Rica vs. Haití: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido de La Sele? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica y la Selección de Haití buscarán un boleto por el Mundial de 2026. Se espera un juego intenso en donde ambas selecciones utilizarán sus herramientas para sacar provecho y llevarse los tres puntos.

Costa Rica por un lado se encuentra en el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Mientras que Haití está en el tercer lugar con 5 unidades. Ambas selecciones con un solo objetivo con miras a la cita mundialista en 2026.

ver también ¿Qué pasa si Costa Rica gana, pierde o empata contra Haití? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

Costa Rica vs. Haití: ¿A qué hora juegan? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Costa Rica y Haití jugarán el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Ergilio Hato.

Costa Rica vs. Haití: ¿Cómo ver el partido decisivo del Grupo A? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El partido entre Costa Rica y Haití se podrá ver a través de la señal de Teletica Canal 7, Azteca Deportes, Repretel Canal 6 y Teletica Radio 91.5.

También podrá seguirse en vivo en todo el mundo a través del canal de YouTube oficial de la Concacaf.

Publicidad

Publicidad

Costa Rica vs. Haití: ¿Cómo ver en USA? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Para los ticos que se encuentren en Estados Unidos, este partido ante Haití podrá verse a través de la señal de Paramount+, fubo TV y Telemundo Deportes.

También podrá seguirse en vivo en todo el mundo a través del canal de YouTube oficial de la Concacaf.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Costa Rica vs. Haití: ¿Quién será el árbitro? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Para el partido de eliminatorias para el Mundial 2026 entre Haití y Costa Rica, que se disputará el jueves 13 de noviembre de 2025, el árbitro será el estadounidense Joseph Dickerson, de 37 años de edad.

Publicidad

Costa Rica vs. Haití: Altas, bajas, lesionados

Costa Rica

Jeyland Mitchell no entró en la convocatoria de Miguel Herrera, así como tampoco Andy Rojas .

no entró en la convocatoria de Miguel Herrera, así como tampoco . Por otro lado, Kevin Chamorro y Joel Campbell regresan a La Sele para esta doble fecha final.

y regresan a La Sele para esta doble fecha final. Si reciben tarjeta amarilla, se pierden el juego ante Honduras: Kendall Waston Haxzel Quirós Carlos Mora Manfred Ugalde.

Costa Rica vs. Haití: últimos enfrentamientos

9 de septiembre de 2025: Costa Rica 3-3 Haití | Eliminatorias Concacaf

| Eliminatorias Concacaf 17 de noviembre de 2019: Costa Rica 1-1 Haití | Concacaf Nations League

| Concacaf Nations League 10 de octubre de 2019: Haití 1-1 Costa Rica | Concacaf Nations League

| Concacaf Nations League 24 de junio de 2019: Haití 2-1 Costa Rica | Copa Oro

| Copa Oro 2 de septiembre de 2016: Haití 0-1 Costa Rica | Eliminatorias Concacaf

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Costa Rica?

Costa Rica viene de empatar como visitante (0-0) ante Honduras y de golear en casa (4-1) a Nicaragua. Ahora ante Haití buscará acercarse al Mundial de 2026.

¿Cómo llega Haití?

Potro lado, Haití viene de golear como visitante (0-3) a Nicaragua y de recibir una derrota como visitante (3-0) ante Honduras. Ahora ante Costa Rica buscará los tres puntos valiosos rumbo al Mundial de 2026.