Nicaragua vs. Honduras: ¿A qué hora es y dónde ver el partido que puede dar un boleto en el Grupo A? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La selección de Honduras busca dar el paso definitivo al Mundial 2026 cuando enfrente a Nicaragua por la jornada 5 de las Eliminatorias de Concacaf.
La Bicolor depende de si misma para estar en la Copa del Mundo, mientras que Nicaragua solo puede hacer la “maldad” ya que se encuentra eliminada del torneo organizado por FIFA.
Nicaragua vs Honduras: ¿A qué hora juegan? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Nicaragua y Honduras jugarán el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora de Centroamérica, las 9:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Nacional de Nicaragua.
Nicaragua vs. Honduras: ¿Cómo ver el partido del Grupo C? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Este partido se podrá ver por las pantallas de Tigo Sports y también por Canal 8 en Honduras. Ya en Nicaragua por NicaSports. En Estados Unidos CBS Sports Network – Golazo – Paramount+
Nicaragua vs. Honduras: ¿A qué hora es en Estados Unidos? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Hora en Estados Unidos:
9 p.m. ET
8 p.m. CT
6 p.m. PT
Nicaragua vs. Honduras: ¿Quién será el árbitro? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Ismail Elfath es un árbitro internacional de fútbol nacido en Marruecos el 3 de marzo de 1982 y nacionalizado en Estados Unidos. Este será el encargado de dirigir el encuentro en Nicaragua.
Nicaragua vs Honduras: ¿Qué ha pasado en sus úlitmos partidos? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Honduras ha dominado la serie
9 de septiembre de 2025 | Honduras 2-0 Nicaragua | Eliminatorias Concacaf
10 de octubre de 2020 | Honduras 1-1 Nicaragua | Amistoso
13 de enero de 2017 | Honduras 2-1 Nicaragua | Copa Centroamericana
13 de septiembre de 2014 | Honduras 1-0 Nicaragua | Copa Centroamericana
21 de enero de 2009 | Honduras 4-1 Nicaragua | Copa de Oro
¿Cómo llega Nicaragua? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Los dirigidos por el “Fantasma” Figueroa llegan tras dos derrotas, ante Haití y Costa Rica. Sin opciones buscan ganar su primer partido de la Eliminatoria ante su gente.
¿Cómo llega Honduras? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026
Los dirigidos por Reinaldo Rueda no ha recibido gol en toda la Eliminatoria de Concacaf y en sus últimos dos juego empataron ante Costa Rica y ganaron a Haití.