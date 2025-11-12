Es tendencia:
“Arrastrados”: Piojo Herrera acepta la dura realidad de Costa Rica que puede costarle la clasificación al Mundial 2026

Miguel Herrera habló en conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Haití por las Eliminatorias camino al Mundial 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
Miguel Herrera al mando de la Selección de Costa Rica, ofreció diversas palabras en la conferencia de prensa antes del encuentro frente a Haití.

Recordemos que Costa Rica ocupa actualmente el segundo puesto del Grupo C con seis puntos. Por su parte, Haití se mantiene en el tercer lugar con cinco unidades.

Piojo Herrera acepta la dura realidad de Costa Rica

Algunos aficionados han mostrado dudas sobre el trabajo de Miguel Herrera, pues aunque la selección está a solo dos victorias de alcanzar el Mundial, consideran que ese logro sería mérito de los jugadores más que del entrenador

Sin embargo, “El Piojo” ha restado importancia a las críticas y asegura que lo esencial es cumplir el objetivo, ya que el éxito beneficiará a todo el equipo por igual.

A man with gray hair combed back, wearing gold-rimmed glasses and a red polo shirt with white stripes from Adidas, speaks into a green microphone held close to his mouth. His expression is serious with pursed lips. The background is a blue wall displaying sponsor logos including ABN, Pycom, Smart Fit, and Adidas.
Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

A mí me interesa que Costa Rica vaya al mundial; ellos son los que lo logran, porque son los que juegan. Uno pone la táctica y estrategia y ellos la desarrollan, luego yo asumo la responsabilidad, porque es para lo que a mí me trajeron“, comentó Miguel Herrera en rueda de prensa.

No hemos perdido, el equipo está ahí. Desde que asumí la selección en partidos oficiales, no hemos caído. Reitero, ¿quién nos va a llevar al mundial? Ellos, lo he dicho siempre, el éxito de los jugadores es el que importa, de ahí vamos todos arrastrados”, sentenció Miguel Herrera.

Costa Rica va con todo ante Haití

La Selección de Costa Rica emprendió su viaje este miércoles a las 12:45 p. m. desde las instalaciones de la Fedefútbol hacia el aeropuerto Juan Santamaría, donde abordó un vuelo chárter con destino a Curazao, sede del próximo compromiso frente a Haití.

