“Yo no quiero ir a Saprissa”: Tomás Rodríguez sepulta el plan de Erick Lonnis y en Olimpia ya se ilusionan con el 9 de Panamá

Este miércoles, Gabriel “Gavilán” Gómez, gerente deportivo del Sporting San Miguelito, sacudió a todo Panamá al asegurar que el delantero Tomás Rodríguez (actualmente en Monagas de Venezuela, pero ficha del club canalero) se convertirá en refuerzo del Deportivo Saprissa de cara a 2026.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría, ya que implicaba cerrarle la puerta al otro equipo que tenía todo listo para quedarse con el goleador de 26 años: Olimpia de Paraguay, tricampeón de la Copa Libertadores.

Un giro forzado que desató la polémica

Tras conocerse que las negociaciones entre el club tico y el futbolista estaban avanzadas, el periodista panameño José Miguel Domínguez explicó en el programa radial Fútbol a lo Grande por qué se dio este giro tan abrupto en el futuro del ariete. “Me han dicho la siguiente frase: han obligado al chico a ir al Saprissa, el dueño de San Miguelito ha decidido mandarlo al Saprissa”, reveló.

El costarricense Juan José Zonta, presidente del elenco rojinegro, quería que Rodríguez llegara a la “S” para hacer prevalecer el acuerdo de palabra entre las partes, mientras que del lado morado, Erick Lonnis y la directiva ya daban por hecho el fichaje para el inicio del mercado.

Ahora, la información fue confirmada por el propio padre del jugador, quien le aseguró a Domínguez (mejor conocido como ‘Chepe Bomba’) que la intención de Tomás Rodríguez es poner rumbo a tierras guaraníes.

“Lo que quiere el entorno de Tomás, tanto el jugador como de la familia, es netamente ir al Olimpia. Lo de Saprissa es una cuestión que viene dándose hace rato, hace una semana se reúnen con Tomás, no estaba lo de Olimpia, el chico le da un sí, pero cuando sale esta oportunidad en Sudamérica uno como familia quiere siempre lo mejor”, explicó el papá.

La llamada que define todo: “Yo no quiero ir a Saprissa”

Domínguez añadió que, según la información que maneja desde el entorno de Rodríguez, el delantero de la Selección de Panamá está a punto de tener una llamada telefónica que puede definir todo.

“Va a haber una plática entre el presidente del Sporting San Miguelito y el jugador. En la próxima media hora va a existir esa llamada y de ahí imagino que Tomás le va a decir: ‘Presidente, yo no quiero ir a Saprissa. Me ha aparecido Olimpia en el camino, no es cualquiera, yo quiero afrontar el reto del Olimpia’”, reveló Chepe Bomba.

El periodista incluso se animó a vaticinar el desenlace: “De ahí puede ser que el presidente le diga ‘ok, entonces vete al Olimpia’. Mi sensación ahorita es que el presidente se va a poner la mano en el corazón y va a decir: ‘Chico, agarra tus maletas y vete a Paraguay’. El chico solamente quiere jugar en Olimpia”. En cuestión de minutos, una llamada puede terminar de sepultar el plan de Saprissa y abrirle definitivamente la puerta al gigante paraguayo.