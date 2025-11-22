Costa Rica lo quiere sí o sí y en Guatemala adelantan la noticia más temida sobre Luis Ferando Tena: “Se lo van a quitar”

Luis Fernando Tena se encuentra en el centro del escándalo. Es el entrenador más codiciado en Centroamérica, con dos federaciones que pelearán hasta el final con tal de hacerse de sus servicios. Deberá tomar la decisión correcta lo antes posible.

Tena afirmó que tiene intenciones de continuar en Guatemala, aunque desde la FFG le ofertaron hacerlo por un salario un 20% menor al actual. Su contrato vence al finalizar el corriente mes de noviembre. Dijo que responderá en enero del 2026.

Con la oferta de Honduras ya caída, la nueva firma con la Fedefut parecía estar al caer, pero no será así. Nuevamente, Costa Rica se metió en la puja por el director técnico de origen mexicano. Lo quieren como reemplazante de Miguel Herrera.

ver también “Ya no está en Guatemala”: se confirma la noticia sobre Luis Fernando Tena que sacude a todos mientras Costa Rica pelea por contratarlo

Costa Rica pretende a Luis Fernando Tena antes de que renueve con Guatemala

Según informó el medio Ciudad Deportiva, la Federación de Costa Rica consultó a la agencia que se encarga de los contratos de Luis Fernando Tena. Lo cierto es que el entrenador tiene como prioridad continuar en Guatemala rumbo al 2030, aunque medios como El Pelón GT afirmaron que ya mismo “se lo van a quitar”.

¿Costa Rica le quita a Guatemala al Flaco Tena? (Facebook)

Las negociaciones con la FFG van bien, salvo por la reducción en su salario, algo que no le sentó bien a Tena y que las autoridades no están dispuestas a negociar. El resto de las condiciones están aptas para que rubrique su firma cuanto antes.

Publicidad

Publicidad

Un sector de la afición chapina no lo quiere más en su puesto, pero puede que esto se deba a la reciente eliminación. Además, no influyen lo suficiente como para cambiar el plan de trabajo de la Fedefut, más con lo logrado hasta ahora.

ver también “Suena raro decirlo…”: Óscar Santis no se guardó nada sobre la continuidad de Luis Fernando Tena en Guatemala mientras Costa Rica quiere llevárselo

Números de Tena como director técnico de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.