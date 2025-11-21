“Suena raro decirlo…”: Óscar Santis no se guardó nada sobre la continuidad de Luis Fernando Tena en Guatemala mientras Costa Rica quiere llevárselo

Guatemala no pudo clasificarse a la próxima Copa del Mundo, en uno de los grupos más competitivos de la fase final. Los lamentos de los aficionados se cruzaron con las lágrimas de los futbolistas y la impotencia del cuerpo técnico.

La Bicolor quedó tercera, por detrás del líder Panamá que clasificó a la máxima cita y del escolta Surinam que se apuntó al repechaje intercontinental. En tanto, sin chances de acceder a nada, El Salvador le puso cierre a este mismo cuarteto.

A partir de esto y por múltiples motivos, se puso en duda la continuidad de Luis Fernando Tena. Exigencias de la FFG se mezclaron con ofertas realizadas desde Costa Rica y Honduras para hacerse con sus servicios. Su futuro está definido.

Óscar Santis pidió por la continuidad de Luis Fernando Tena en la Selección Nacional

Óscar Santis fue claro con sus palabras. Una vez concretada la goleada ante su par de Surinam, la figura de Guatemala pidió por la continuidad del entrenador Luis Fernando Tena. Además, analizó el futuro inmediato del equipo bicolor.

“Para nosotros significaría mucho que siga el profesor Luis Fernando Tena en la Selección. Es un gran profesor, nos ha enseñado mucho. Suena raro decirlo, pero hay muchos jugadores sin mucha formación en Guatemala. El profe sí tenía un proyecto con el que le ha enseñado formación a los jugadores”, sentenció Santis.

“Lastimosamente, no se consiguió el objetivo. Toca levantar cabeza, esto es fútbol. Hay que seguir adelante. Me quedo satisfecho por este último partido, porque con los compañeros entregamos todo. Si no se pudo el jueves pasado, son cuestiones del destino, cuestiones del fútbol. Aprovechamos nuestras oportunidades”, finalizó.

Números de Luis Fernando Tena como director técnico de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.