Mientras Luis Fernando Tena cobraba 522 mil dólares al año en Guatemala, esto quieren pagarle para renovarlo y clasificar al Mundial 2030

Luis Fernando Tena es una de las grandes dudas que tiene Guatemala de cada al próximo año. Si bien todo está encaminado para su renovación, las condiciones impuestas por las autoridades en su nuevo contrato podrían significar una traba.

“Yo quiero continuar aquí. Uno empieza a soñar otra vez, analizar y hacer planes con la gente joven que empuja. Es inevitable pensar en el futuro e ilusionarse otra vez. Le di las gracias a los jugadores, fue un gusto“, comentó el director técnico, quien se encuentra en conversaciones para extender su vínculo.

El puesto de Tena estaba en duda. Ofertas de Honduras y Costa Rica pusieron al avión entre en turbulencias, pero las conversaciones constantes con la Fedefut se encargaron de acercarlo a destino. Ahora se conoció parte del nuevo arreglo.

Luis Fernando Tena debería resignar el 20% de su salario para seguir en Guatemala

Según informó Maxi Gregory Sports, Luis Fernando Tena aún no puso su firma sobre la renovación. La modificación salarial pondría en juego su continuidad en Guatemala, puesto que ganaría un 20% menos, en caso de que acepte renovar.

Por ende, Tena pasaría de percibir un salario anual de 522 mil dólares a unos 417 mil dólares. Actualmente, el entrenador está en México y pidió hasta enero del 2026 para meditar su próxima decisión en familia. Su vínculo vence este mes.

De parte de la Federación de Fútbol de Guatemala, se supo que esta sería la última oferta que le realizaría al director técnico mexicano. No está planeado elevarle la nómina, ni tampoco respetarle lo que ganaba hasta este mismo mes.

Números de Tena como director técnico de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.