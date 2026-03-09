LAFC vs. Alajuelense: a qué hora juegan y cómo ver la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026

La Liga Deportiva Alajuelense se prepara para uno de los desafíos más duros de su temporada. Este martes, la Liga visitará a LAFC por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, en una serie de alto voltaje para el campeón de la Copa Centroamericana 2025. No será un cruce más: el conjunto manudo es el único representante de Centroamérica que sigue con vida en el torneo y buscará dar el golpe ante uno de los pesos pesados de la MLS.

Del otro lado estará un LAFC que llega con ritmo, contundencia y antecedentes favorables en esta clase de eliminatorias. Por eso, para el equipo costarricense el objetivo será claro: competir, mantenerse en serie y llegar con chances a la revancha en el Alejandro Morera Soto.

A qué hora juegan LAFC vs. Alajuelense

El partido entre LAFC y Alajuelense se jugará este martes 10 de marzo de 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles a las 9:00 pm de Costa Rica.

Cómo ver LAFC vs. Alajuelense

En Centroamérica, la Copa de Campeones de Concacaf se podrá seguir por Disney+ y ESPN.

Cómo llega Alajuelense

Alajuelense iniciará su camino en esta edición directamente en octavos de final gracias a su clasificación como campeón de la Copa Centroamericana 2025. La Liga afrontará su séptima serie de octavos en la competencia y lo hará con la presión, pero también con el orgullo, de cargar con la bandera de toda la región.

Alajuelense es el único club centroamericano que sigue en carrera en la Concachampions 2026, en un cuadro que quedó dominado por equipos de la MLS y la Liga MX.

Cómo llega LAFC

LAFC arriba a esta serie después de una presentación impactante en la primera ronda. El equipo angelino eliminó a Real España con un contundente 7-1 en el marcador global, dejando en claro su poder ofensivo y su jerarquía para este tipo de instancias.

El conjunto californiano jugará su cuarta serie de octavos de final y logró avanzar en las tres anteriores. Es decir, la Liga tendrá enfrente a un rival que no solo tiene figuras, sino también experiencia reciente en este torneo.

Historial entre ambos

El duelo tiene antecedentes y no son pocos. Según la previa oficial de Concacaf, ambos clubes ya se enfrentaron en la competencia y registran una victoria por lado en la fase de grupos de 2011. LAFC ganó 2-0 en su casa y Alajuelense respondió con un 1-0 en Costa Rica.

Sin embargo, el recuerdo más reciente favorece al equipo de la MLS. En los octavos de final de 2023, LAFC eliminó a Alajuelense en una serie directa, por lo que esta nueva llave también tiene aroma a revancha para los manudos.

Cuándo y cómo se define la serie: ¿hay gol de visitante?

La serie de octavos de final se jugará en formato de ida y vuelta. El primer encuentro será este 10 de marzo en Los Ángeles, mientras que el desquite quedó programado para el 17 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El clasificado se definirá por marcador global. Si ambos equipos terminan igualados tras los 90 minutos de la vuelta, se aplicará como primer criterio de desempate la regla del gol de visitante en tiempo reglamentario. Si la igualdad persiste, habrá tiempo extra y, si todavía no se rompe, la serie se resolverá en penales.

Datos clave

