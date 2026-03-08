Mientras Heung-Min Son gana más de 11 millones de dólares en LAFC, esto vale toda la plantilla de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense dio vuelta la página luego del triunfo clave por 2-0 frente a San Carlos, que lo acercó a la zona de clasificación del Torneo Clausura 2026, y ya se enfoca en el arranque de la exigente serie con Los Angeles FC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El cuadro angelino viene de eliminar al Real España de Jeaustin Campos en la primera ronda del certamen internacional con un contundente 7-2 (global) y tuvo un arranque fulgurante en la MLS, imponiéndose 2-0 a Houston Dynamo y 1-0 a FC Dallas. Además, cuenta con un plantel de jerarquía y grandes nombres gracias al potente músculo financiero de la franquicia.

Su contratación más emblemática se dio en agosto, cuando desembolsó cerca de 26 millones de dólares para fichar a Heung-Min Son luego de diez temporadas en Tottenham Hotspur. El delantero surcoreano se convirtió en el fichaje más caro de la liga. Y este año, cerraron el préstamo de Stephen Eustaquio procedente de Porto, quien se unió a otras figuras como Hugo Lloris, David Martínez o Jacob Shaffelburg, además del joven talento salvadoreño Nathan Ordaz.

El imponente salario de Son en LAFC

De acuerdo al último corte de la MLS Salary Guide, hecho en octubre de 2025, Heung Min-Son cobra anualmente un sueldo millonario en LAFC: $11,152,852, erigiéndose como el segundo futbolista mejor pago de la liga estadounidense por detrás del astro argentino Lionel Messi (Inter Miami).

Todo apunta a que el ex Tottenham será titular frente a Alajuelense este martes 10 de marzo, en el BMO Stadium de California, Estados Unidos, a donde el equipo del “Macho” arribará mermado por las bajas de Jeison Lucumí, Guillermo Villalobos, Malcolm Pilone y Kenneth Vargas. También sería de la partida el martes 17, cuando se juegue la revancha en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Cuánto vale la plantilla de Alajuelense?

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, que plasma un valor de mercado aproximado de los jugadores que en él figuran, la plantilla de la Liga tiene un valor total apenas superior al sueldo anual de Heung-Min Son: aproximadamente $11,328,163.

La última vez que se cruzaron en la Concachampions fue en la edición 2023 y LAFC eliminó a la Liga con un contundente global de 7-1. (Foto: John Durán)

A pesar de este dato, que refleja las diferencias económicas entre el fútbol tico y el estadounidense —incluso pese a que LDA es uno de los clubes con más poderío económico de Centroamérica—, todo se definirá en el verde césped. Cartaginés pudo complicar a Vancouver Whitecaps y ahora les toca a los campeones nacionales dar la campanada en Concacaf.

