Alajuelense toma una contundente decisión con Washington Ortega para las semifinales y así lo confirmaron: “Está en cancha”

Washington Ortega es una de las grandes figuras de la Liga Deportiva Alajuelense. El uruguayo fue el portero con más vallas invictas de la Liga Promérica y desde que llegó a Costa Rica, se transformó en una pieza clave.

Sin embargo, el charrúa sufrió un desgarro en el peor momento de la temporada que lo marginó no sólo de las dos finales de la Copa Centroamericana sino que también lo pone en duda para la definición del Apertura 2025 de la Liga Promérica.

Este miércoles, la Liga jugará la ida de las semifinales contra Liberia y el Machillo Ramírez ya sabe si podrá contar con él. Así lo confirmó el propio club este lunes en rueda de prensa.

La decisión de Alajuelense con Washington Ortea: ¿juega o no juega?

Quién tomó la palabra y habló de Washington Ortega fue Marcelo Sarvas, el asistente técnico del Macho, y su respuesta resultó contundente. “Washington está en cancha, está entrenando”, empezó e ilusionó a todos, aunque rápidamente dio un golpe de realidad.

“Es difícil saber si va a estar para los partidos o el primer partido, porque la evolución es diaria. Él está en un momento que hoy ya está mejor que ayer, y mañana va a estar mejor que hoy”, explicó Sarvas.

Washington Ortega mantiene en vilo a Alajuelense. (Foto: Unafut)

“Es difícil decir si va a estar o no, pero estamos contentos con la evolución, está en cancha y trabajando. Así que quedará a la sorpresa”, concluyó el ayudante de Ramírez.

Así se jugarán las semifinales del Apertura 2025

Miércoles 10 de diciembre

20.00 | Liberia vs. Alajuelense | Estado E. Baltodano

Jueves 11 de diciembre

20.00 | Cartaginés vs. Saprissa | Estadio Fello Meza