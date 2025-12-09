Es tendencia:
Alajuelense toma una contundente decisión con Washington Ortega para las semifinales y así lo confirmaron: “Está en cancha”

El portero Washington Ortega, una de las figuras de Alajuelense, era una de las grandes dudas del Machillo Ramírez para las semifinales contra Liberia.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Washington Ortega es una de las grandes figuras de la Liga Deportiva Alajuelense. El uruguayo fue el portero con más vallas invictas de la Liga Promérica y desde que llegó a Costa Rica, se transformó en una pieza clave.

Sin embargo, el charrúa sufrió un desgarro en el peor momento de la temporada que lo marginó no sólo de las dos finales de la Copa Centroamericana sino que también lo pone en duda para la definición del Apertura 2025 de la Liga Promérica.

Fernando Lesme necesitó sólo cuatro palabras para amenazar Alajuelense antes de las semifinales

Este miércoles, la Liga jugará la ida de las semifinales contra Liberia y el Machillo Ramírez ya sabe si podrá contar con él. Así lo confirmó el propio club este lunes en rueda de prensa.

La decisión de Alajuelense con Washington Ortea: ¿juega o no juega?

Quién tomó la palabra y habló de Washington Ortega fue Marcelo Sarvas, el asistente técnico del Macho, y su respuesta resultó contundente. “Washington está en cancha, está entrenando”, empezó e ilusionó a todos, aunque rápidamente dio un golpe de realidad.

“Es difícil saber si va a estar para los partidos o el primer partido, porque la evolución es diaria. Él está en un momento que hoy ya está mejor que ayer, y mañana va a estar mejor que hoy”, explicó Sarvas.

Washington Ortega decidió salir hablar. (Foto: Unafut)

Washington Ortega mantiene en vilo a Alajuelense. (Foto: Unafut)

“Es difícil decir si va a estar o no, pero estamos contentos con la evolución, está en cancha y trabajando. Así que quedará a la sorpresa”, concluyó el ayudante de Ramírez.

Fichajes internacionales: Alajuelense acelera por un goleador de Sudamérica y una figura que ganó 9 títulos en Olimpia

Así se jugarán las semifinales del Apertura 2025

Miércoles 10 de diciembre

  • 20.00 | Liberia vs. Alajuelense | Estado E. Baltodano
Jueves 11 de diciembre

  • 20.00 | Cartaginés vs. Saprissa | Estadio Fello Meza

