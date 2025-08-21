“Va a llegar”: la confirmación que Machillo Ramírez esperaba sobre el fichaje internacional que ilusiona a Alajuelense con la 31

Finalmente, luego de largas semanas de cavilaciones, idas y vueltas, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense se encuentra a un paso de asegurar la contratación de un centrodelantero de jerarquía para reforzar al equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez, aquejado por serios problemas de efectividad frente al arco rival.

El histórico entrenador descartó varias de las propuestas que le acercó el gerente deportivo Carlos Vela, hasta que finalmente una le llenó el ojo: Ronaldo Cisneros, atacante mexicano de 28 años que actualmente milita en los Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX.

El artillero, con pasado en Santos Laguna, Chivas, Zacatepec y una etapa en la MLS con el Atlanta United, también fue parte de la Selección mexicana en Mundiales Sub-17 y Sub-20.

Kevin Jiménez confirma el bombazo

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez confirmó lo que los aficionados manudos estaban esperando escuchar: “Ronaldo Cisneros está a un paso de ser nuevo jugador de Alajuelense. Hay principio de acuerdo, quedan unas cositas mínimas por resolver para que el contrato quede firmado”.

Jiménez también reveló que el conjunto erizo firmará al atacante con un contrato de un año. “Va a llegar por un año de ligamen. En su momento pagaron 5 millones de dólares por él en el fútbol mexicano, era un jugador con mucho cartel”, repasó el comunicado, quien catalogó la negociación como un auténtico “bombazo”.

Los números de Ronaldo Cisneros

En la presente temporada, el delantero tiene estadísticas muy discretas: apenas suma 135 minutos en tres partidos con Querétaro, sin goles ni asistencias. A su vez, registra 36 anotaciones y 9 asistencias en su carrera profesional.

Como juvenil, Cisneros dejó números de crack: 40 goles en 64 partidos con el Santos Laguna Sub-19 y 8 tantos en 10 juegos con la Selección Sub-20 de México, cuando era considerado una de las grandes promesas del fútbol azteca.