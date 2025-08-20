Liga Deportiva Alajuelense se quedó sin uno de sus atacantes de referencia. La salida de Jonathan Moya, quien no continuará con los rojinegros, dejó un vacío importante en el frente de ataque y obligó a la dirigencia manuda, junto con el técnico Andrés “Machillo” Ramírez, a mover sus fichas en el mercado de fichajes.

La Liga busca un “9” que se ajuste al estilo ofensivo que quiere implementar Ramírez y, según reveló el periodista Kevin Jiménez, ya hay un nombre sobre la mesa que ilusiona a los manudos.

¿Cuál es el futbolista mexicano por el que va Alajuelense?

Se trata del delantero mexicano Ronaldo Cisneros, actual jugador de los Gallos Blancos de Querétaro en la Liga MX. El atacante está en negociaciones con la institución eriza y el objetivo es cerrar el acuerdo lo más pronto posible para que pueda incorporarse al plantel.

El perfil del candidato

Cisneros, de 28 años, se ha desempeñado en varios clubes del fútbol mexicano, entre ellos Santos Laguna, Chivas y Atlante, además de tener una etapa en el fútbol estadounidense con el Atlanta United de la MLS.

Ronaldo Cisneros podría ser nuevo jugador de Alajuelense.

Además, fue parte de la Selección de México en los Mundiales Sub-17 y Sub-20, un antecedente que respalda su formación en el más alto nivel competitivo desde muy joven.

Su principal carta de presentación es la movilidad en el área y la capacidad de llegar al gol con pocos toques, cualidades que lo convierten en un candidato atractivo para la ofensiva manuda.

La necesidad manuda

Tras la salida de Moya, la Liga no podía darse el lujo de iniciar la temporada sin un delantero de jerarquía. Ramírez ha sido claro en que necesita variantes en ataque y, por ello, la negociación con Cisneros es vista como prioritaria.