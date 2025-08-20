Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Machillo Ramírez lo borró, se fue de Alajuelense y ahora jugará en un equipo de otro continente

Machillo Ramírez decidió marcarle la puerta de salida de Alajuelense y este futbolista consiguió seguir su carrera en otro continente.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez lo borró y ya consiguió club.
Machillo Ramírez lo borró y ya consiguió club.

En Liga Deportiva Alajuelense, la reestructuración que impulsa Óscar Ramírez dejó varios futbolistas sin espacio. Uno de ellos, a pesar de su experiencia internacional y de haber sido parte del último título manudo, terminó relegado y prácticamente borrado de las convocatorias.

Su salida del club fue inevitable y ahora, lejos de Costa Rica, encontró una nueva oportunidad en un destino poco habitual para jugadores de la región: Oceanía.

¿Cuál es el futbolista de Alajuelense que encontró nuevo club?

Se trata de Manjrekar James, defensa central canadiense de 1,93 metros, quien acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, equipo que compite en la A-League australiana. El club lo fichó como su quinto extranjero para la temporada 2025-26.

Publicidad

En su paso por la Liga, levantó un trofeo, pero nunca logró consolidarse como titular indiscutible. Con Ramírez al mando, perdió todavía más protagonismo hasta quedar fuera de los planes.

Manjrekar James firmó con un club de Nueva Zelanda.

Manjrekar James firmó con un club de Nueva Zelanda.

Publicidad

El entrenador del Phoenix, Giancarlo Italiano, explicó por qué apostaron por él:
Es agresivo, fuerte, muy bueno con el balón, con experiencia en varias ligas del mundo e internacional. Tiene todas las cualidades que busco en un central y creo que nos dará una ventaja”.

Ganó títulos con Alajuelense, fue limpiado por Guimaraes y ahora regresaría a Costa Rica para jugar en otro grande

ver también

Ganó títulos con Alajuelense, fue limpiado por Guimaraes y ahora regresaría a Costa Rica para jugar en otro grande

El propio James se mostró entusiasmado: Cuando escuché que Wellington estaba interesado, envié un mensaje a mi agente rápidamente. Estaba muy emocionado”.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El delantero mexicano que busca Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

El delantero mexicano que busca Alajuelense

Carlos Vela confirma la noticia que Alajuelense esperaba sobre el reemplazante de Jonathan Moya
Liga Deportiva Alajuelense

Carlos Vela confirma la noticia que Alajuelense esperaba sobre el reemplazante de Jonathan Moya

Machillo borra a una gran promesa de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo borra a una gran promesa de Alajuelense

Lo celebra Luis Fernando Tena: Uno de los legionarios de Guatemala da el salto que tanto se esperaba
Guatemala

Lo celebra Luis Fernando Tena: Uno de los legionarios de Guatemala da el salto que tanto se esperaba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo