Machillo Ramírez lo borró, se fue de Alajuelense y ahora jugará en un equipo de otro continente

En Liga Deportiva Alajuelense, la reestructuración que impulsa Óscar Ramírez dejó varios futbolistas sin espacio. Uno de ellos, a pesar de su experiencia internacional y de haber sido parte del último título manudo, terminó relegado y prácticamente borrado de las convocatorias.

Su salida del club fue inevitable y ahora, lejos de Costa Rica, encontró una nueva oportunidad en un destino poco habitual para jugadores de la región: Oceanía.

¿Cuál es el futbolista de Alajuelense que encontró nuevo club?

Se trata de Manjrekar James, defensa central canadiense de 1,93 metros, quien acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, equipo que compite en la A-League australiana. El club lo fichó como su quinto extranjero para la temporada 2025-26.

En su paso por la Liga, levantó un trofeo, pero nunca logró consolidarse como titular indiscutible. Con Ramírez al mando, perdió todavía más protagonismo hasta quedar fuera de los planes.

Manjrekar James firmó con un club de Nueva Zelanda.

El entrenador del Phoenix, Giancarlo Italiano, explicó por qué apostaron por él:

“Es agresivo, fuerte, muy bueno con el balón, con experiencia en varias ligas del mundo e internacional. Tiene todas las cualidades que busco en un central y creo que nos dará una ventaja”.

El propio James se mostró entusiasmado: “Cuando escuché que Wellington estaba interesado, envié un mensaje a mi agente rápidamente. Estaba muy emocionado”.