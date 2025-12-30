“No me lo esperaba”: Bancy Hernández rompió el silencio y contó cómo se dio su llegada a Saprissa

El Deportivo Saprissa sigue reforzando su plantel con miras a los grandes retos que se avecinan y uno de los movimientos que más atención ha generado es la llegada del nicaragüense Bancy Hernández, quien ya rompió el silencio y contó detalles inéditos sobre cómo se dio su fichaje con el club morado.

Hernández, de 25 años y oriundo de Río Blanco, Nicaragua, cerró el 2025 con la noticia más importante de su carrera: por primera vez jugará fuera de su país y lo hará nada menos que con el equipo más laureado de Costa Rica. Tras pasar por clubes como Walter Ferretti y Real Estelí, además de ser habitual en la selección nicaragüense, el volante firmó un contrato por dos años con Saprissa, una oportunidad que asegura no haber visto venir.

En conversación exclusiva con Teletica, el futbolista confesó que el respaldo de la afición tibaseña lo sorprendió desde el primer momento, incluso minutos después de que se hiciera oficial su llegada, una negociación que se manejó con absoluto hermetismo durante varias semanas.

¿Qué dijo Bancy Hernández sobre su llegada a Saprissa?

“Estoy muy contento de poder llegar a un país futbolero y a un equipo tan grande como Saprissa. Represento a un joven que jugó en Real Estelí y que siempre soñó con esto. Gracias a Dios se está cumpliendo. Voy de menos a más, creciendo como futbolista y como profesional, y eso habla mucho de uno. Ojalá nos vaya bien en esta nueva aventura”, expresó Hernández, ilusionado con el desafío.

Bancy Hernández habló de su llegada a Saprissa.

El nicaragüense no es un desconocido en el ámbito centroamericano. Incluso, en su etapa con Real Estelí, enfrentó a Saprissa y llegó a marcarle, un antecedente que hizo aún más especial el interés del club morado. Al ser consultado sobre cómo se dieron los primeros contactos, Bancy fue sincero.

“Estoy feliz porque tuvieron interés en mí. La comunicación surgió de la mejor manera, no me lo esperaba, pero Dios tiene planes para uno. Cuando llegó esa noticia fue una felicidad enorme. Hoy me toca representar a un equipo que siempre ha luchado y competido, y ahora vestir los colores de un club grande”, señaló.

Con su llegada a Tibás, Bancy Hernández da un salto importante en su carrera y se convierte en uno de los fichajes que despierta mayor curiosidad en la afición morada, que ya empieza a ilusionarse con su aporte. Para el nicaragüense, el reto está claro: aprovechar la oportunidad, crecer y dejar huella en Saprissa.