Le echó el ojo: Machillo Ramírez dice algo sobre Leo Menjívar que lo pone otra vez en el radar de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense jugará ante Alianza FC un partido sumamente importante por la actual Copa Centroamericana. El mismo podría signar la suerte de uno o ambos clubes en el Grupo A de la misma. Solamente la victoria los ayudaría a seguir con vida.

Óscar Ramírez preparó a su equipo para la ocasión. El encuentro será en el mítico Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, por lo que la afición podría jugar un papel fundamental y aumentar la presión en la noche. Será un cotejo especial.

Ramírez tiene bien estudiado a todo el plantel que dirige Ernesto Corti, pero fijó su atención especialmente en un futbolista. Se trata de Leonardo Menjívar, quien tuvo un paso no tan brillante como la mayoría se esperaba por el cuadro Manudo.

Publicidad

Publicidad

ver también “Sabemos donde les duele”: Ernesto Corti sorprende con su advertencia a Alajuelense para su visita a Alianza

Para cambiar de aire y desplegar su juego de mejor manera, Menjívar pidió salir de la Liga. Sin dudarlo, Los Albos hicieron hasta lo imposible para llevárselo y lo lograron. Con los recientes dichos de Machillo, regresó al radar rojinegro.

Machillo Ramírez se rindió ante Leo Menjívar, ex Alajuelense

Óscar Ramírez analizó el rendimiento de Leonardo Menjívar, quien supo estar en las filas de Alajuelense hasta diciembre del 2024. Sufrió mucho la falta de minutos bajo el mando de Andrés Carevic, por lo que pidió el traspaso y lo cedieron directo a Alianza.

Publicidad

“No lo tuve a mi mando, pero viendo videos es un muchacho muy interesante y el hecho de que use la 10 da a entender lo que es. Es un tipo ágil, encarador y una de las piezas que tiene el profesor, con cualidades interesantes”, señaló “Machillo”.

Publicidad

Además, Ramírez señaló la importancia de otros futbolistas con los que Corti cuenta en su plantilla. Parece tener bien estudiados a todos los jugadores con los que va a cruzarse su equipo esta misma noche en el “Mágico” González.

Publicidad

“Igual el 26 (Noel Rivera), que juega por la izquierda, el 23 (Michell Mercado) y el 30 (Emerson Mauricio), y en el tema de individualidades debemos controlar bien para no tener problemas”, sentenció el director técnico de la Liga.