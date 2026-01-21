“Va a fichar”: en Alajuelense se confirma el movimiento más esperado del mercado por pedido expreso del Machillo Ramírez

Kenneth Vargas y Ángel Zaldívar son, sin dudas, dos nombres rutilantes. Quizás las dos máximas incorporaciones que se dieron en Costa Rica durante este mercado de fichajes y ambos firmaron con la Liga Deportiva Alajuelense. Pero con ellos no basta.

Después de haber ganado la 31, Machillo Ramírez va por más y ahora le apunta a la 32. Quiere seguir haciendo historia en el club pero para eso y para batallar también a nivel continental en la Concachampions, lo sabe, necesita (más) refuerzos.

Las dos primeras fechas del Clausura 2026 se lo demostraron y fue por eso que el DT pidió más jugadores en una zona delicada: el mediocampo. La primera opción había sido Jorge Álvarez, hondureño del Olimpia, aunque fue económicamente imposible. Así que ahora irán por otra figura.

“Va a fichar”: Kevin Jiménez confirma el movimiento más esperado en Alajuelense por pedido del Machillo Ramírez

Este miércoles, en un nuevo envío de su streaming Seguimos, Kevin Jiménez fue contundente acerca del próximo movimiento que hará Alajuelense para reforzar el mediocampo. “La liga sí va a fichar por lo menos un jugador más en media cancha”, aseguró el periodista experto en el mercado de fichajes.

“Celso Borges no ha estado del todo fino en el inicio y eso ha llevado a buscar a alguien en una posición similar a la suya”, precisó Jiménez sin aventurar nombres. “Lo que siempre les digo con Alajuelense: tengan calma. La Liga hace las negociaciones muy formales y cuando dicen que van por ese jugador, tratan de llegar hasta el final”, explicó.

“De momento están analizando opciones, la Liga tiene dinero para fichar, en cualquier momento veremos qué opciones pueden darse”, agregó Kevin. “Calma que cuando haya información, se va a saber”.

Malcom Pilone, el argentino que suena en Alajuelense

Tras frustrarse el pase de Jorge Álvarez, la gerencia deportiva rojinegra que comanda Carlos Vela bajo los pedidos del Macho Ramírez empezó a moverse y una de las alternativas que encontró fue Malcom Agustín Pilone, capitán del Municipal Liberia, que tiene contrato hasta diciembre de 2026 y un perfil muy similar al de Jorge Álvarez.

Malcom Pilone suena en Alajuelense. (Instagram)

Pilone, nacido el 19 de septiembre de 1997 en Capitán Bermúdez, localidad del Gran Rosario, es un mediocampista argentino de 1,68 metro que se formó en Rosario Central, club histórico donde hoy brilla un campeón del mundo como Ángel Di María.

A Costa Rica llegó en 2020 cuando firmó con AD Guanacasteca, donde jugó ocho partidos antes de fichar en Municipal Liberia. Ahora, en total, acumula 89 partidos, 6 goles y 6 asistencias con Liberia, y fue fundamental en el Apertura 2025, donde disputó 19 encuentros y llegó hasta las semifinales del torneo.

