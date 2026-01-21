Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Machillo Ramírez lo limpió de Alajuelense pero no lo pueden echar y ahora su futuro cambia por completo: “No está fuera de la Liga”

A pesar de los refuerzos que han llegado a Alajuelense, la situación se le complica al Machillo Ramírez con un jugador de la plantilla.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez con problemas en la plantilla de Alajuelense
© AlajuelenseMachillo Ramírez con problemas en la plantilla de Alajuelense

Tras las incorporaciones del mexicano Ángel Zaldívar y de José Alvarado para fortalecer el ataque de Liga Deportiva Alajuelense, el Machillo Ramírez ya definió su panorama ofensivo.

El estratega tiene claro que uno de los delanteros que fue utilizado durante el 2025 no forma parte de su proyecto en Alajuelense en este Torneo de Clausura 2026, aunque el panorama podría complicarse.

Se trata de Alberto Toril, delantero español de 28 años que llegó a Alajuela a mediados de 2024 y que, desde entonces, acumuló 68 partidos disputados con un registro de 18 anotaciones.

Machillo Ramírez le mostró la salida de Alajuelense, pero tomó una decisión que incomoda a los manudos: “Se va a quedar”

ver también

Machillo Ramírez le mostró la salida de Alajuelense, pero tomó una decisión que incomoda a los manudos: “Se va a quedar”

Esta es la situación de Alberto Toril en Alajuelense

Desde Tigo Sports Costa Rica se abordó el panorama que rodea a Alberto Toril, aclarando que su situación en Alajuelense pasa por una complejidad legal y contractual.

Un encendido Alberto Toril calienta el clásico: 'Podemos sacar una victoria de allí, ¿por qué no?' | La Nación
Alberto Toril – Alajuelense

“Teniendo todavía inscrito en planilla a Toril, no es tomado en cuenta. Está fuera de la Liga sin estarlo, porque en Alajuelense no encuentran la manera, los mecanismos para poder finiquitarlo. Toril no está afuera de la Liga más que nada por un tema jurídico y contractual”, se comentó en la mesa de Tigo Sports Costa Rica.

Publicidad
Tweet placeholder

Cabe recordar que a Toril aún le quedan seis meses de vínculo contractual con el club y no contempla una salida anticipada mientras no se le cancele el monto que solicita como finiquito. Hasta el momento, las conversaciones con la dirigencia no han llegado a buen puerto.

Publicidad

El atacante se mantiene trabajando con normalidad en el CAR bajo la supervisión de Machillo Ramírez, a pesar de que el cuerpo técnico ya tomó la decisión de no contemplarlo dentro de la planificación para este torneo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Se acerca a Saprissa: Javon East manda el mensaje que enloquece a la afición
Deportivo Saprissa

Se acerca a Saprissa: Javon East manda el mensaje que enloquece a la afición

El presidente de Saprissa rompe el silencio sobre el regreso de Guimaraes
Deportivo Saprissa

El presidente de Saprissa rompe el silencio sobre el regreso de Guimaraes

Roberto Artavia dice lo que todo Saprissa querían escuchar sobre el regreso de Jeaustin Campos
Deportivo Saprissa

Roberto Artavia dice lo que todo Saprissa querían escuchar sobre el regreso de Jeaustin Campos

“Yo les escribí”, se fue de Olimpia y ahora le pide una oportunidad a Eduardo Espinel para retirarse en el club
Honduras

“Yo les escribí”, se fue de Olimpia y ahora le pide una oportunidad a Eduardo Espinel para retirarse en el club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo