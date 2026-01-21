Machillo Ramírez lo limpió de Alajuelense pero no lo pueden echar y ahora su futuro cambia por completo: “No está fuera de la Liga”

Tras las incorporaciones del mexicano Ángel Zaldívar y de José Alvarado para fortalecer el ataque de Liga Deportiva Alajuelense, el Machillo Ramírez ya definió su panorama ofensivo.

El estratega tiene claro que uno de los delanteros que fue utilizado durante el 2025 no forma parte de su proyecto en Alajuelense en este Torneo de Clausura 2026, aunque el panorama podría complicarse.

Se trata de Alberto Toril, delantero español de 28 años que llegó a Alajuela a mediados de 2024 y que, desde entonces, acumuló 68 partidos disputados con un registro de 18 anotaciones.

Esta es la situación de Alberto Toril en Alajuelense

Desde Tigo Sports Costa Rica se abordó el panorama que rodea a Alberto Toril, aclarando que su situación en Alajuelense pasa por una complejidad legal y contractual.

Alberto Toril – Alajuelense

“Teniendo todavía inscrito en planilla a Toril, no es tomado en cuenta. Está fuera de la Liga sin estarlo, porque en Alajuelense no encuentran la manera, los mecanismos para poder finiquitarlo. Toril no está afuera de la Liga más que nada por un tema jurídico y contractual”, se comentó en la mesa de Tigo Sports Costa Rica.

Cabe recordar que a Toril aún le quedan seis meses de vínculo contractual con el club y no contempla una salida anticipada mientras no se le cancele el monto que solicita como finiquito. Hasta el momento, las conversaciones con la dirigencia no han llegado a buen puerto.

El atacante se mantiene trabajando con normalidad en el CAR bajo la supervisión de Machillo Ramírez, a pesar de que el cuerpo técnico ya tomó la decisión de no contemplarlo dentro de la planificación para este torneo.