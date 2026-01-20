Cartaginés vs. Alajuelense: ¿a qué hora y cómo ver el duelo entre Amarini Villatoro y Machillo Ramírez? Jornada 3 del Torneo Clausura 2026

Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense protagonizan uno de los cruces más atractivos de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica, con el agregado de un choque de estilos entre dos entrenadores con peso propio: Amarini Villatoro, recién asumido en el banquillo brumoso, y Óscar “Machillo” Ramírez, símbolo histórico de La Liga y flamante campeón del Apertura 2025.

El equipo de Cartago llega con el envión de un arranque perfecto: dos triunfos en dos partidos. El cuadro rojinegro, en cambio, se mantiene invicto, pero todavía no ganó: dos empates en el inicio del campeonato.

ver también Machillo Ramírez no le dio minutos, se fue de Alajuelense y ahora es figura en su equipo

¿A qué hora juegan Cartaginés vs. Alajuelense por la fecha 3 del Clausura 2026?

El partido entre Cartaginés y Alajuelense se disputará este miércoles 21 de enero de 2026, desde las 8:00 p.m. de Costa Rica, en el Estadio José Rafael “Fello” Meza (Cartago).

¿Dónde ver EN VIVO Cartaginés vs. Alajuelense?

En Costa Rica, la transmisión del encuentro entre Cartaginés y Alajuelense estará disponible por FUTV y vía streaming en TDMAX.

¿Cómo llega Cartaginés para recibir a Alajuelense?

Cartaginés es uno de los dos equipos con puntaje perfecto tras las primeras dos fechas: suma 6 puntos, producto de un 2-1 sobre Guadalupe y un 2-0 como visitante de Puntarenas.

Además, el duelo tiene un condimento especial por el proceso que inicia el club con Amarini Villatoro, anunciado como nuevo entrenador para afrontar el Clausura 2026 y el proyecto deportivo del semestre.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Alajuelense para visitar a Cartaginés?

Alajuelense todavía siente las mieles del título del Apertura 2025 que consiguió tras superar en la final a Saprissa. Fue el cierre de un año redondo, en el que también se consagró tricampeón de la Copa Centroamericana.

Sin embargo, el equipo de Machillo Ramírez aún no ha podido despegar en este Clausura 2026 y acumula dos empates ante Liberia (2-2) y Pérez Zeledón (1-1).

Publicidad

¿Quién será el árbitro de Cartaginés vs. Alajuelense?

El árbitro central será Josué Ugalde, con Danny Sojo y Diego Díaz como asistentes. El cuarto árbitro será Cristopher Ramírez y en el VAR estarán Jesús Montero y Octavio Jara.