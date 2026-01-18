“No puede ser”: Guillermo Villalobos expone el problema que Machillo Ramírez no logra resolver y alarma a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense atraviesa un arranque de Clausura 2026 muy lejos del nivel que mostró en el cierre de 2025, cuando arrasó tanto a nivel local como regional.

El flamante campeón nacional y tricampeón de Centroamérica no logró vencer ni a Municipal Liberia ni a Pérez Zeledón, suma apenas 2 puntos de 6 posibles y ocupa el quinto lugar de la tabla.

El diagnóstico de Guillermo Villalobos

Tras el 1-1 ante los Guerreros del Sur, Guillermo Villalobos fue directo al hueso y puso sobre la mesa el principal foco de preocupación del plantel. “Tenemos que reforzar un poco más la parte defensiva, no puede ser que nos lleven tres goles en dos fechas. Nosotros también poner las barbas en remojo, porque el campeonato pasado tuvimos muchas vallas en cero”, afirmó el zaguero de 24 años.

El análisis del defensor encontró respaldo inmediato en la voz del entrenador. En conferencia de prensa, Óscar “Machillo” Ramírez reconoció el mismo desajuste: “En algunas cosas nos desajustamos, principalmente en lo defensivo. Prueba de ello es que en dos partidos llevamos tres goles en contra y en 18 del torneo pasado nos habían hecho solo 10”.

Guillermo Villalobos fue autocrítico (LDA).

Para Machillo, sin embargo, el diagnóstico no se agota en la última línea. El DT rojinegro también señaló falencias en el otro extremo del campo: “Nos faltó contundencia un poquito más frente al marco”, agregó.

Un calendario que no da respiro

Lo cierto es que el cuerpo técnico tendrá poco margen para corregir el rumbo. El próximo miércoles 21 de enero, Alajuelense visitará al Club Sport Cartaginés desde las 8:00 p.m. en el Fello Meza.

Los brumosos ganaron sus dos primeros compromisos y llegan encendidos, lo que convierte el desafío en una prueba exigente para un campeón que aún busca reencontrarse con su mejor versión en el Clausura.