¿Un último refuerzo? Machillo Ramírez abre la puerta al bombazo que Alajuelense creía imposible en el cierre del mercado

La noche del sábado, Liga Deportiva Alajuelense firmó un triunfo que vale oro en el Alejandro Morera Soto. Frente al líder del Torneo Apertura 2025, Municipal Liberia, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez se impusieron con solidez 2-0 y escalaron al segundo lugar de la tabla, puesto que comparten con Pérez Zeledón.

Sin embargo, la alegría por los tres puntos no eclipsa un problema evidente: la Liga está plagada de bajas. A las molestias físicas de Joel Campbell, Aarón Salazar y Diego Campos se suman las lesiones más graves de Santiago Van der Putten y Alberto Toril, ambos operados de la rodilla. Y como si fuera poco, el equipo perdió a Aarón Suárez, vendido al fútbol de Turquía en plena recta final del mercado.

ver también No se lo guardó: Joel Campbell lanza un mensaje contundente tras quedar fuera de la convocatoria de Machillo Ramírez en Alajuelense

¿Machillo Ramírez pide un último refuerzo?

Con el mercado de fichajes costarricense cerrando el próximo 18 de septiembre, parecía que Machillo debería resignarse a lo que ya tenía en su planilla, reforzándose con los talentos jóvenes del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Pero tras la victoria ante Liberia, el histórico técnico sorprendió al no descartar la llegada de un refuerzo de última hora.

Publicidad

Publicidad

Consultado en conferencia de prensa, Machillo Ramírez fue muy claro: “Mañana con Carlos (Vela, gerente deportivo de Alajuelense) tenemos una conversación para analizar eso, se nos vienen muchos partidos”. Con esta declaración, se reavivó la ilusión de los manudos de sumar un nombre inesperado antes del cierre del libro de pases.

Machillo Ramírez aún no descarta sumar un último refuerzo (LDA).

Publicidad

Septiembre, un mes frenético para los manudos

La preocupación del técnico está bien justificada, ya que Alajuelense afrontará una seguidilla letal en lo que queda de septiembre. El martes 16 recibe a San Carlos, el sábado 20 visita a Guadalupe, el martes 23 abre su serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana contra Motagua, el viernes 26 recibe a Puntarenas y el martes 30 cierra la llave frente a los catrachos en Honduras.

Publicidad

ver también “Es ilegal”: Fernán Faerron reaparece con una bomba sobre su salida de Herediano y vuelve al radar de un grande de Costa Rica

Cinco partidos en apenas dos semanas que pondrán a prueba la profundidad del plantel rojinegro. Y aunque hoy parece difícil mover el mercado en tan poco tiempo, la puerta que dejó entreabierta Machillo Ramírez genera expectativa en Alajuela…